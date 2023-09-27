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Криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России

11:28 • 27.09.2023

Криповалютная биржа Binance уходит из России. Оставшийся бизнес будет продан компании CommEX, сообщили в пресс-службе компании. 

Binance планирует, что ее пользователи перейдут на новую платформу в течение одного года. При этом все активы текущих российских пользователей «в безопасности и надежно защищены», отмечают в пресс-службе.

В начале сентября два российских топ-менеджера Binance — Глеб Костарев и Владимир Смеркис — объявили об уходе из компании. Они курировали ее развитие биржи в России и СНГ. Причины ухода топ-менеджеры тогда не назвали.

Весной 2023 года Минюст США проводил расследование против криптобиржи на предмет обхода антироссийских санкций. На фоне расследования биржа уволила больше 1000 сотрудников. В конце августа 2023 года биржа занималась переоценкой своего рынка в России и допускала уход с него.

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