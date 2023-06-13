США обвалили крипторынок

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ополчилась на крупнейших игроков крипторынка — Binance и Coinbase. Основная часть претензий сводится к тому, что торговые площадки объединяли в себе функции брокеров и биржи — то есть проводили торги и одновременно были их участниками. Также биржи подозреваются в нарушении запретов и намеренном использовании клиентских средств ради наживы. Инвесторы же испугались давления на площадки и за неделю вывели с них более 4 миллиардов долларов, что привело к жесткой просадке большинства криптоактивов. Обвал под контролем — в материале «Холода».

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Иски SEC спровоцировали панику на крипторынке. По данным аналитической системы Nansen, за семь дней с момента подачи исков чистый отток активов c Binance составил 2,36 миллиарда долларов. С американского подразделения биржи инвесторы за это время вывели почти 124 миллиона долларов. Ее ликвидность упала на этом фоне на 78%. С Coinbase инвесторы вывели 1,79 миллиарда долларов.

Курс собственного токена Binance за два дня упал на 15%, а спустя неделю после иска потерял 27% стоимости. Другие криптовалюты, которые SEC признала незарегистрированными ценными бумагами, в среднем за неделю подешевели на 25%. В основном это малоизвестные альткоины, но среди них есть, например, главный конкурент Ethereum — Solana.

Не обошли панические продажи и биткоин. В день подачи иска курс самой известной криптовалюты снизился почти на 6%. Торговая сессия на Binance 5 июня стартовала с отметки 27115 долларов, а закрылась по цене 25728 долларов. 12 июня биткоин торговался в районе 26 тысяч долларов.

США против Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам США 5 июня подала в суд на криптобиржу Binance и лично главу биржи Чанпэна Чжао. Регулятор обвиняет площадку в том, что она пыталась обойти американские законы. В частности, биржа позволила инвесторам из США покупать, продавать и обменивать криптоактивы, не зарегистрированные в качестве ценных бумаг. Кроме того, SEC утверждает, что Binance намеренно рисковала активами своих клиентов, используя их в торгах и зарабатывая на этом миллиарды долларов: только комиссии за транзакции от подобных сделок позволили площадке заработать дополнительные 11,5 миллиарда долларов.



В Binance все обвинения отвергают. Криптобиржа выпустила заявление, в котором говорится, что американский регулятор сознательно отказывается разъяснить правила работы индустрии цифровых активов и нацелен на одностороннее регулирование крипторынка. В Binance считают, что если SEC хотела защитить деньги инвесторов, то она не отказалась бы от сотрудничества с криптобиржей. О том, что криптоиндустрию нужно регулировать, участники рынка говорят как минимум с 2017 года. За это время существенных изменений, которые бы позволили не запрещать, а регулировать криптовалюты, в законодательстве большинства стран так и не произошло.

Глава Binance Чанпэн Чжао. Фото: Costas Baltas / Reuters / Scanpix.

«Из-за своего размера и всемирной известности Binance — легкая мишень, оказавшаяся в эпицентре ожесточенной борьбы с американским регулятором», — говорится в официальном заявлении биржи. С 8 июня Binance приостановила внебиржевую торговлю на американской площадке (когда актив покупается напрямую у конкретного продавца с использованием инфраструктуры биржи, но не на биржевых торгах. — Прим. «Холода») и исключила 40 альткоинов из торгов. Binance.us рекомендовала клиентам вывести свои активы до 13 июня. После этой даты биржа конвертирует все остатки в стейблкоины — криптовалюты, цена которых привязана к фиатным деньгам, например к доллару или евро.

В свою очередь юристы Binance потребовали от председателя SEC Гэри Генслера взять самоотвод. Они утверждают, что в 2019 году Генслер хотел стать советником биржи. В марте того года в Японии он лично встречался с главой Binance Чанпэном Чжао. Причем в то время сразу несколько площадок вели переговоры с Генслером и планировали привлечь его к работе в качестве советника. Сам Генслер тогда преподавал в Школе менеджмента Слоуна Массачусетского технологического института. Главой SEC его назначил президент Джо Байден в 2021 году, и Генслер сразу начал войну с криптоиндустрией.

Впрочем, вопросы к Binance есть не только у SEC. Минюст США подозревает криптобиржу в том, что она помогала гражданам России обходить санкции, введенные после начала войны в Украине. А ранее площадку обвинили в том, что она используется для обхода санкций, введенных против Ирана. В Binance заявили, что соблюдают все введенные ограничения.

США против Coinbase

С разницей всего в день SEC подала в суд еще на одну крупнейшую криптовалютную площадку — Coinbase. Ее, как и Binance, обвиняют в том, что она работает без регистрации как биржа и одновременно с этим предоставляет услуги брокера и клирингового агентства.

«Мы не видим, чтобы Нью-Йоркская фондовая биржа управляла хедж-фондом», — сказал в интервью CNBC глава SEC Гэри Генслер.

Coinbase обвиняют в торговле по меньшей мере 13 криптоактивами, которые SEC считает ценными бумагами. Регулятор настаивает, что сначала их необходимо было соответствующим образом зарегистрировать. Исполнительный директор Coinbase Брайан Армстронг ранее говорил, что его компания обращалась в SEC с такой просьбой, но получила «холодный прием» от Генслера. Площадка еще с прошлого года требует от SEC сформировать четкие правила игры и даже обратилась за этим в суд.

«Coinbase и другие криптокомпании сталкиваются с регулятивными мерами со стороны SEC, хотя нам не сообщили, почему SEC считает, что закон применим к нашему бизнесу», — написал в своем блоге главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал. Генслер тогда ответил, что криптокомпании должны соблюдать уже существующие законы и что нет необходимости в особых правилах для криптовалют.

Иск SEC привел к падению акций Coinbase. За сутки они подешевели более чем на 25%. Армстронг заявил, что до вступления решения суда в силу биржа будет работать в обычном режиме. Рейтинговое агентство Moody's понизило прогнозную оценку площадки со «стабильной» на «негативную». Прогноз пересмотрят, если биржа выиграет суд. В случае же проигрыша Coinbase придется выплатить крупные штрафы, что может повлиять на бизнес-модель компании и ее финансовое положение.

Спорная крипта

SEC признала незарегистрированными ценными активами 13 криптовалют, большинство из которых неизвестны широкой аудитории. Некоторые из них торговалась на обеих биржах, другие — только на Binance или Coinbase. Однако все они рухнули в цене сразу после исков против площадок, и просадка стоимости продолжается до сих пор.

Больше всего подешевел альткоин SAND — это криптовалюта проекта метавселенных The Sandbox. Он с 5 по 12 июня рухнул более чем на 34%. Также более 30% стоимости потерял токен блокчейн-платформы Chiliz, которую разработала мальтийская спортивная компания Mediarex. Токен используется на платформе Socios.com, где спортивные болельщики могут с их помощью участвовать в опросах и рекламных акциях клубов, а также получать награды. Криптовалюту Chiliz также называют фан-токенами. Кроме того, криптовалюты DASH, AXS, FLOW, SOL в среднем потеряли около 30% стоимости. MATIC, ADA, NEAR, VGX, ICP — около 25%.

Глава комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер. Фото: Anna Moneymaker / Getty Images / AFP / Scanpix.

Меньше других действия SEC отразились на цене альткоина Nexo. За неделю он потерял всего 5%. Однако это может быть связано с тем, что токен непрерывно дешевеет с февраля этого года. Криптовалюта Filecoin, которая обеспечивает пользователям доступ к платформе для облачного хранения, с момента подачи исков потеряла около 11%. Проект Filecoin в октябре 2020 года запустила команда разработчиков Protocol Labs. Они отказались признать токен ценной бумагой, отметив, что он необходим для работы их облачного сервиса, где в том числе хранятся документы о военных преступлениях в Украине, которые были представлены в Международном уголовном суде.

Цель SEC — попасть в заголовки СМИ

По крайней мере, так считают в Binance. Руководство крупнейшей криптобиржи заявляет, что если бы регулятор хотел защитить инвесторов, то он бы охотнее сотрудничал с игроками рынка. Пока же SEC приобретает скорее имидж убийцы перспективных криптопроектов. Так, в 2020 году, еще до того как Генслер стал главой SEC, американский регулятор запретил выпуск криптовалюты Gram блокчейн-проекта Павла Дурова. Токен, который работал в системе TON, также признали ценной бумагой. В итоге Дуров остался должен инвесторам более миллиарда долларов.

В проект тогда вложились и глобальные венчурные фонды, и российские миллиардеры — Юрий Мильнер и Роман Абрамович, — а также основатель Qiwi Сергей Солонин и даже находящийся сейчас под следствием экс-министр Михаил Абызов. Всего TON удалось привлечь 1,7 миллиарда долларов.

Gram должны были запустить 30 апреля 2020 года, но этого так и не случилось. Тогда Дуров предложил своим инвесторам два варианта: вернуть около 70% вложенных средств сейчас или подождать год и в случае победы в суде все-таки получить монеты Gram, а в случае проигрыша —110% инвестиций. Дуров заявлял, что в крайнем случае он готов продать свою долю в компании, которая владеет мессенджером Telegram, чтобы расплатиться с инвесторами. Однако в мае 2020 года Дуров окончательно открестился от проекта TON, который продолжили развивать уже отдельно от бывшего основателя «ВКонтакте».

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В 2021 году свою криптовалюту Libra планировал выпустить Facebook. В проекте участвовали PayPal, Mastercard, Visa, Spotify, eBay, Uber и другие крупные компании. Но после претензий властей нескольких стран они постепенно начали отказываться от участия в разработке криптовалюты Facebook.

Тогда компания попыталась представить несколько стейблкоинов, которые были бы обеспечены национальными валютами — долларом США, евро или, например, британским фунтом. Со временем сам проект стал менее масштабным. После ребрендинга название стейблкоина сменили с Libra на Diem. Но убедить регуляторов разных стран в надежности криптовалюты так и не удалось. В конце января 2022 года стало известно, что проект Diem может продать собственные активы, чтобы вернуть вложения инвесторам.

Обвинения SEC против Binance и Coinbase аналогичны нападкам, предъявленным криптобирже FTX и ее дочерней фирме Alameda Research. Площадку также обвиняли в привлечении клиентов из США, несмотря на офшорную регистрацию. Обвинения со стороны SEC привели к резкому оттоку капитала, и вскоре криптобиржа обанкротилась, а ее глава Сэм Бэнкман-Фрид ушел с поста CEO. Дыра в балансе FTX оценивалась примерно в 8 миллиардов долларов. Часть денег, правда, удалось найти — более 5 миллиардов вернулись потерпевшим клиентам, однако совокупные потери инвесторов власти не могут подсчитать до сих пор. Однако эксперты видят разницу в тоне высказываний SEC: в отношении Coinbase он значительно мягче и лояльнее, что может привести и к более мягким последствиям разбирательства с властями.