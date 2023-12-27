Издательство «Эксмо» оштрафовали на 900 тысяч рублей за комикс «Голубь Геннадий»

Зеленоградский районный суд Москвы присудил штраф издательству «Эксмо» по обвинению в «ЛГБТ-пропаганде» в комиксе «Голубь Геннадий». Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте столичных судов общей юрисдикции.

Заседание суда состоялось 27 декабря. Издательство оштрафовано по части 1 статьи 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений»).

Текст постановления еще не опубликован, но в суде сообщили агентству РИА Новости», что издательство оштрафовано на сумму 900 тысяч рублей.

Протокол на издательство составили после заявления депутата Александра Хинштейна. По данным «Осторожно Media», поводом для этого стало описание основного персонажа: «Иногда инстинкты берут верх над Геннадием. Голуби не всегда различают пол друг друга. Поэтому Геннадий предпочитает думать, что он пансексуал», — отмечала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

Генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев заявил, что книга давно не продается: «Это комикс о настоящих голубях. Там была одна картинка, и фраза кому-то не понравилась. Я сейчас не вспомню, что это было. Но комикс давно снят с продажи. Почему у нас возникли претензии — вообще непонятно!».

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