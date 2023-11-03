На издательство «Эксмо» составили протокол о «пропаганде» ЛГБТ из-за комикса про голубя Геннадия

На издательство «Эксмо» составили протокол по административной статье о «пропаганде» ЛГБТ из-за комикса про голубя Геннадия. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн, который и написал донос.

По его словам, книга комиксов «Голубь Геннадий» «открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку +12».

«Вдвойне возмутительно, что автор комиксов — находится на Украине и не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ. На своей странице в соцсетях он уже экипировал "Голубя Геннадия" в украинскую военную форму. Но "Эксмо" это, похоже, ничуть не смущает», — написал Хинштейн.

«Осторожно Media» сообщило, что поводом для доноса стал монолог об ориентации главного героя книги: «Иногда инстинкты берут верх над Геннадием. Голуби не всегда различают пол друг друга. Поэтому Геннадий предпочитает думать, что он пансексуал».

В «Эксмо» журналистам сказали, что последний тираж комикса был напечатан 21 января 2022 года, и что для всех клиентов была сделана рассылка о запрете продаж книги. «Договор с автором прекращен, автору ничего не выплачивается. Сеть книжных магазинов "Читай-город" проверила наличие комикса "Голубь Геннадий". В данный момент ни в рознице, ни на сайте комиксов данного цикла нет в продаже», — сказали в «Эксмо».

По данным ТАСС, полиция проводит лингвистическую экспертизу по этому делу и «устанавливает причастных к размещению книги».

5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и смены пола» среди людей любого возраста. До этого «ЛГБТ-пропаганда» была запрещена в России только среди несовершеннолетних. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы до 400 тысяч для физлиц и до пяти миллионов — для юрлиц.

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