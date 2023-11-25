Великобритания запретила целую породу собак

С 1 февраля власти Англии и Уэльса запретят разводить булли XL — это порода крупных собак-компаньонов. Их добавили в список запрещенных после нескольких нападений на людей. Кроме них, в британском списке опасных собак только четыре породы: питбультерьер, японский тоса-ину, аргентинский дог и фила бразилейро. Теперь владельцам таких собак придется или зарегистрировать питомца в специальном реестре, или усыпить.

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9 сентября 11-летняя девочка и двое мужчин подверглись нападению в Бирмингеме. Булли XL искусала девочке руку и плечо, прежде чем одному из мужчин удалось оторвать от нее собаку.

Через 5 дней после этого в Стоннелле мужчина умер после нападения сразу двух американских булли XL. 52-летний Иан Прайс пытался защитить свою пожилую мать от животных, которые проникли в ее сад. Он выбежал из дома, где они на него и напали. По словам очевидца, Прайса пытались защитить: «Один смелый человек взял большую палку, стал бить собак и пытался их отогнать, но собаки просто не обращали на это внимания. Они были в бешенстве. Это [продолжалось] от 15 до 20 минут». Прайса госпитализировали, но медики не смогли спасти его, и он скончался от полученных травм.

Еще одно нападение произошло в Сандерленде 3 октября. Очевидцы рассказывают, что видели лишь его последствия — как парамедики работали над сильно поврежденным горлом 54-летнего Иана Лэнгли, который позднее умер. Соседка сказала: «Это было ужасно видеть, такого не ожидаешь на пороге».

Истории нападений булли XL на людей — не редкость. Британские медиа рассказывают о подобных случаях регулярно — так, в октябре 2022 года умерла 65-летняя женщина, попытавшаяся разнять драку между двумя булли. Также в 2022 году в Сент-Хеленсе булли до смерти покусала 17-месячную девочку — всего через неделю после того, как ее семья купила собаку.

Что это за порода?

Впервые об американских булли заговорили в конце 1980-х годов, когда были скрещены американские питбультерьеры и некоторые бульдоги. Сейчас у этой породы есть несколько разновидностей: микро, карманные, стандартные, классические и XL. Булли XL может весить более 60 килограммов и быть достаточно сильным, чтобы одолеть взрослого человека.

Американский булли XL считается в США отдельной породой, а вот в Великобритании основные ассоциации собак не внесли его в списки.

В Великобритании порода появилась примерно в 2014–2015 году, завоевав популярность во время пандемии. С ростом числа нападений на людей в Британии появилось движение Bully Watch, отслеживающее случаи агрессии собак этой породы. Они проводят кампанию за запрет этих животных в Великобритании.

Американский клуб собаководства утверждает, что из американского булли «получается отличная семейная собака». «Несмотря на мощный внешний вид, они нежные и дружелюбные», — говорится в сообщении.

Что означает запрет?

Владельцы должны зарегистрировать свою собаку в специальном Индексе опасных собак до 1 февраля 2024 года. Сумма сбора для покрытия административных расходов составит около 92 фунтов (более 10 тысяч рублей).

Зарегистрируют только кастрированных и чипированных собак. Владельцы должны будут выгуливать их только на поводке и с намордником. Также хозяева должны иметь страховку и быть здоровыми, чтобы содержать такую собаку. Предлагается и альтернативный вариант — усыпить собаку в ветклинике и получить компенсацию около 200 фунтов. Закон об опасных собаках 1991 года запрещает разведение, продажу или дарение запрещенных пород. Полиция имеет право задержать запрещенную собаку, находящуюся в общественном месте, если правила ее выгула не соблюдены.

Законом об опасных собаках запрещены еще четыре породы: американский питбультерьер, японский тоса-ину, аргентинский дог и бразильский фила. Закон дает правительству право запретить любую породу, которая «выведена для боевых действий или имеет характеристики типа, выведенного для этой цели».

Из-за того что булли XL не признан отдельной породой, британцы переживают, что их запрет поставит вне закона и других собак.

Акция в поддержку породы булли XL в Лондоне, 7 октября 2023 года. Фото: Krisztian Elek / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix

Почему булли XL опасные?

Ричард Бейкер, хирург-консультант Национальной службы здравоохранения, говорит, что, поскольку у собаки «такие мощные челюсти, раны после их укусов хуже, чем у других пород». «[Американские булли] наносят рваные раны, — отмечает он. — Как только они схватятся, уже не отпустят. Такие травмы более опасны, чем у собак меньшего размера». По его словам, американские булли часто ломают кости, рвут кожу и повреждают нервы жертв.

Исследование, опубликованное в журнале BMJ, показало, что в 2022 году в Англии и Уэльсе произошел внезапный всплеск смертности от нападений собак. В Bully Watch, ссылаясь на сообщения прессы, заявляют, что с 2021 года с американским булли было связано 14 смертей, три из которых предполагаемые. Однако это не официальные данные.

Кто выступает против запрета булли XL?

Коалиция по контролю за собаками сообщила, что запреты на конкретные породы оказались неэффективными.

«В течение 32 лет Закон об опасных собаках был направлен на запрет различных видов собак, но совпал с увеличением числа укусов собак. Недавние смерти показывают, что этот подход не работает, — говорится в их сообщении. — Правительство должно решить проблему, разобравшись с недобросовестными заводчиками, которые ставят прибыль выше благосостояния, и с безответственными владельцами, чьи собаки вышли из-под контроля».

Некоторые владельцы булли XL утверждают, что эта порода не более опасна, чем любая другая. Донна Смит, 40-летняя администратор группы владельцев булли XL в Facebook, говорит, что запрет вызвал у многих участников группы чувство тревоги и депрессии. «Я сделаю абсолютно все, чтобы сохранить свою собаку, в том числе возьму кредит для покрытия всех расходов», — говорит она.

Управляющий паба в Питерборо Хейден Уотсон рассказал Би-би-си, что готов отказаться от работы в пабе, чтобы сохранить право на владение собакой — ранее владелец паба сообщил ему, что игривый восьмимесячный щенок Нала не сможет оставаться в помещении заведения из-за жалобы клиента, несмотря на то что его любят другие постояльцы. «Я все равно на 100% предпочел бы собаку работе, — говорит Хейден. — Она часть моей семьи, она никогда не сделала ничего плохого. Она такая любящая, почему я должен ее унижать?».

Мистер Бейкер, хирург-консультант Национальной службы здравоохранения, который занимался последствиями нападений собак, придерживается иной точки зрения. «Я не вижу причин, по которым ответственный человек хотел бы иметь собаку, выращенную для насилия, — говорит он. — Никому не нужны злобные и опасные животные».