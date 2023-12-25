Призывавший к геноциду украинских детей пропагандист Красовский попал в больницу. Украинские СМИ пишут, что его отравили

Бывший директор вещания на русском языке пропагандистского телеканала RT Антон Красовский сообщил, что попал в больницу.

«Тут люди спрашивали: жив ли я, все ли в порядке? Ну что сказать? В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя», — написал он поздно вечером 24 декабря в своем телеграм-канале.

В то же время Kyiv Post, ссылаясь на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины, утверждает, что Красовского отравили. При этом его состояние якобы «продолжает ухудшаться». «Вероятно, последние сообщения в сети писал уже не сам пропагандист», — отметил неназванный собеседник издания.

Это заявление опровергла главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. «Красовский мне только что звонил. Приходит в себя. И это действительно Красовский, а не “кто-то вместо него”, как обещали киевские», — написала она в своем телеграм-канале.

В октябре 2022 года Красовский в беседе с российским писателем Сергеем Лукьяненко сказал, что необходимо топить и жечь украинских детей, которые стали жертвами пропаганды. Через несколько дней Симоньян заявила, что RT прекращает сотрудничество с Красовским, назвав его высказывание «дичью».

Красовский публично извинился за свои слова. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание пропагандиста. Однако ведомство не нашло состава преступления.

В феврале 2023 года Красовского заочно осудили в Украине. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества за публичные призывы к насильственному свержению власти в стране и к геноциду украинцев.

В сентябре этого года Красовский сообщил, что ему пришло письмо с угрозами. Неизвестные отправили ему фото убитой Дарьи Дугиной. Там также была подпись о том, что убийство организовала украинская разведка.

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