Суд в Украине заочно приговорил Антона Красовского к пяти годам колонии — за призывы к геноциду украинского народа

Бывшего директора по вещанию провластного телеканала RT Антона Красовского заочно приговорили к пяти годам лишения свободы и конфискации имущества за публичные призывы к насильственному свержению украинского строя и к геноциду. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В публикации СБУ говорится, что Красовский с начала февраля 2022 года поддерживал полномасштабное вторжение России в Украину, а также оправдывал преступления российских военных и призывал к геноциду украинского народа.

Свои «тезисы» он распространял через эфир RT и через подконтрольные ему телеграм-каналы.

Сейчас «преступник скрывается от правосудия за границей», — говорится в сообщении СБУ. Однако Службе безопасности известно о его нахождении и она «проводит комплексные мероприятия по привлечению виновного к ответственности».

В октябре 2022 года главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что приостановила сотрудничество с Красовским после его призывов «топить» и «жечь» украинских детей, которые он сделал в эфире своей программы. Впоследствии ведущий извинился за свои слова.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Красновского, однако в них так и не нашли состава преступления.

Источник: СБУ

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