Пропагандист Антон Красовский в эфире RT предложил сжигать и топить украинских детей. Главред канала Маргарита Симоньян назвала это «омерзительным» и «остановила с ним сотрудничество»

20 октября пропагандист Антон Красовский в эфире программы «Антонимы» телеканала Russia Today заявил, что украинских детей, которые считают, что Россия оккупировала Украину, «вообще не должно существовать» и их необходимо «топить» и «сжигать заживо».

Участвовавший в этом эфире российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко возразил, что Украина все же должна существовать, потому что есть много людей, «с которыми не хотелось бы жить в одном государстве». «Ну, расстреляем», — ответил Красовский.

Фрагмент программы с этими высказываниями распространился в сети. А вечером 23 октября главный редактор телеканала Маргарита Симоньян назвала слова Красовского «омерзительными» и заявила, что «останавливает с ним сотрудничество».

«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

На следующее утро сам Красовский попытался извиниться и заявил, что «так бывает», «когда сидишь в эфире и тебя несет».

«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите», — написал Красовский.

Источники: Маргарита Симоньян, Антон Красовский

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