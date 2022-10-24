Глава русскоязычной дирекции «RT Россия» Антон Красовский в своей программе «Антонимы» 20 октября призвал топить и жечь детей в Украине, которые настроены против России. Через несколько дней главный редактор телеканала Маргарита Симоньян осудила это высказывание. Она назвала слова Красовского «дичью» и приостановила сотрудничество с ним. «Холод» вспоминает, какими еще высказываниями запомнился Красовский, пока работал у Симоньян.

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О людях, скупивших еду в пандемию

Вы просто ебнутые, вы все ебанулись. Зачем вам всем, блядь, макарошки? Для чего вам столько макарошек, блядь? Почему вы смели все макарошки? Почему вы не хотите, сука, есть нормальную еду? Которой дохуя здесь, в магазине! Ебаные вы мрази, блядь, советские!

Март 2020 года

О протестующих петербуржцах

Вам позволено ходить по нашим городам, кричать, что вы здесь власть, что Путин убийца, как сейчас было на Мойке. Вот вы радуйтесь, что у власти действительно находится Владимир Владимирович Путин, а не такой, например, мудила, как я. Был бы я у власти, я бы сейчас вас всех натурально повязал там и прямо в Мойке этой утопил.

Апрель 2021 года

Об украинцах

Мы введем войска в Украину, это наша земля. Хрен вам, а не НАТО, даже не мечтайте, твари. <...> Украина, вообще-то говоря, вписала или вписывает сейчас в Конституцию: мы стремимся в НАТО. Мы отнимем у вас вашу Конституцию и сожжем ее на Крещатике вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках.

Январь 2022 года

О сотрудниках Google и YouTube после блокировки российских каналов

Пизда вам, твари. И я еще б арестовал этих блядей, что тут работали в Google и в YouTube.

Март 2022 года

Об украинских детях

Закончится это [война] тогда, когда Украина подпишет капитуляцию. Я считаю, что это необходимо. Пока мы будем сюсюкать: «Вон там тоже детки». Да, детки. Но не наши. Будете нашими детками — будем вас защищать. И защищать ваших деток. Пока мы защищаем своих деток. И мы своих деток не отдадим. Но зато мы будем забирать, забирать, забирать — и эти детки будут нашими, будут под защитой.

Июль 2022 года

Даже без слов. Антон Красовский — об утре массированного обстрела Украины