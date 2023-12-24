От плейлиста до чехла для ноутбука: подарки, которые можно сделать своими руками

Детьми мы рисовали на праздники открытки и дарили их с гордостью, потому что вкладывали в них всю душу. Такие подарки имеют особую ценность и их хранят годами, потому что второго такого точно ни у кого нет. Мы собрали 10 идей, для реализации которых не понадобится швейная машинка или специальные навыки — большинство из них можно собрать из того, что уже есть дома.

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Пригодится, чтобы собрать все приятные моменты года в одном месте. Альбом можно сделать разными способами: от снимков, склеенных в гармошку, до полноценной книги с твердым переплетом. Такой подарок порадует как друзей, так и родителей.

Вернет в детство и пригодится на созвонах с коллегами. Наполните воздушный шарик крахмалом через воронку, завяжите его и украсьте на свой вкус. Лучше выбрать шарик из плотной резины — так игрушка прослужит дольше.

Хороший вариант для тех, кто не любит сладкое: луковый конфитюр дополнит сытные блюда и закуски, подойдет к мясу, сырам, крекерам и в качестве намазки на хлеб. Готовится просто, но займет пару часов, поэтому закладывайте время заранее.

Проще всего взять глину, которая высыхает на воздухе и не требует запекания. Она называется самозастывающей и продается в магазинах для творчества и на маркетплейсах. В видео есть несколько идей: можно сделать подсвечник, тарелочку для украшений или небольшую скульптуру. Но если хочется поддержать новогоднее настроение, слепите елочную игрушку или даже несколько: они точно пригодятся в любом доме.

Предпраздничный ритм может свалить с ног даже самых стойких, поэтому любое готовое решение будет хорошим подарком. Сложите в банку все сухие ингредиенты для супа и украсьте ее, а человеку останется только залить их водой и добавить свежие овощи.

Рисунок можно вышить любой сложности: от буквы или смайлика до сложного принта. В качестве основы подойдет отрезок хлопка или льна, главное — обработать ткань по краям, чтобы они не сыпались.

Доступный вариант даже для тех, кто никогда не держал в руках иголку и нитку. Строение чехла напоминает обычный карман, но при желании можно добавить клапан и резинку, чтобы ноутбук не выскользнул.

Из самого простого ингредиента можно сделать дополнение к сервировке на праздничном столе. Тесто позволит создать любую форму, а украшением для него могут служить цветы и свежие овощи или фрукты.

Плейлист в Spotify/Яндекс Музыке

Сборники песен на компакт-дисках уже негде проигрывать, но плейлист в одном из музыкальных сервисов будет хорошей альтернативой. Подойдет для тех, кто далеко: соберите любимые треки с общей поездки или составьте ритмичный звуковой фон к пробежке.

Письмо

Украсьте конверт, вложите общие фотографии и расскажите человеку о том, как хорошо, что он был рядом с вами в этом году.