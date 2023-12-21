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Всем по подарку — от родителей до старых знакомых

15 вариантов до 1000

21.12.2023


Приятная часть праздника состоит из ужина с компанией друзей, просмотра фильма в гостях и новогоднего застолья с родственниками. Порадовать хочется всех, а значит, впереди непростая задача: нужно придумать сразу несколько подарков и не разориться по пути. Собрали 15 вариантов до 1000 рублей, чтобы вам не пришлось ломать голову. 

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Отправиться на прогулку в лес

Всем по подарку — от родителей до старых знакомых
  • Термос «Арктика» и термокружка Kitfort
    Оба варианта точно подойдут, чтобы выпить горячий чай после усердной лепки снеговика или во время прогулки в парке. Термос пригодится в любой сезон: он держит температуру не только горячих напитков, но и холодных.
  • Варежки «Холод»
    Носить варежки в холод — всегда отличная идея. Флисовая подкладка сохранит руки в тепле, а забавный принт отвлечет от серости вокруг. 
  • Микрофибра для очков P.Y.E
    Отлично подойдет брату или сестре, которые протирают очки краем свитера. Плотная салфетка из микрофибры легко решит проблему с запотевшими или заляпанными линзами.
  • Одноразовый пленочный фотоаппарат
    Хороший вариант для всех, но интереснее всего дарить его детям: проявленные фотографии позволят увидеть мир глазами пятилетнего племянника и дадут ему возможность для творчества. Фотоаппарат не боится падений в лужу и ударов о пол, поэтому о сохранности снимков можно не переживать.
  • Силиконовая монетница Liars Collective
    Прекрасный спутник для прогулки: монетница-брелок подойдет как для денег, так и для сухих лакомств для собаки или орехов для белок в лесу. 

Начать что-то новое

Всем по подарку — от родителей до старых знакомых
  • Ежедневник Challenge book
    Блокнот с заданиями поможет организовать разные сферы жизни: от спорта и заботы об окружающей среде до отношений с деньгами и семьей. Для всех, кто тонет в делах и не знает, с чего начать.
  • Туристический коврик (плед для пикника или для похода)
    Коврик пригодится на пляже, в походе на долгожданном привале или на свидании в парке. Складной, непромокаемый и довольно большой: хватит на целую компанию. 
  • Будда-спикер Safer
    Если близкий человек намерен заняться медитацией в новом году, динамик с зацикленной буддистской мантрой станет для него отличным проводником. У спикера есть только одна мелодия, а громкость можно регулировать по желанию. 
  • Игра для сближения «Незнакомые»
    Подходящий вариант для стеснительных. Карточки с вопросами помогут избежать поверхностных бесед и лучше узнать другого человека, а с близкими людьми — укрепить отношения.

Создать уютную атмосферу дома

Всем по подарку — от родителей до старых знакомых
  • Благовония Hypnose
    Подойдет тому, кто работает из дома и сложно переключается на отдых — легкий шлейф благовоний заберет с собой тревоги и усталость. В комплекте идет подставка, а сами палочки упакованы в стеклянные колбы, в которых можно хранить специи или украшения.
  • Блюдце «дурман-трава»
    Блюдце с наивным принтом подойдет для того, чтобы положить на него разные мелочи: от украшений до косметики и конфет. Каждое изделие создано вручную, и если готовое блюдце захочется повторить — можно сделать это по запросу.
  • Крем для рук: Neutrogena или La Roche-Posay Cicaplast
    Крем для рук, который быстро впитывается и восстанавливает обветренную кожу, никогда не будет лишним. Звучит просто, но такие вещи всегда в ходу и быстро заканчиваются, а хороший крем еще и сложно найти. 
  • Светильник с эффектом заката
    Если вы не знаете, что подарить, — этот пункт для вас: такой подарок подойдет и сестре и коллеге. У светильника есть 16 режимов, благодаря которым можно задать разное настроение в комнате: от теплого заката до полуночного рейва. 
  • Яркая наволочка «Палисадник»
    Можно подарить и детям и взрослым, чтобы в новогоднюю ночь они заснули на цветочной «Полянке», и не сомневались, что все загаданные желания сбудутся. Наволочка приедет в чехле и здорово дополнит однотонный комплект постельного белья.

Автор
Алена Хан
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