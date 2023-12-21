Всем по подарку — от родителей до старых знакомых



Приятная часть праздника состоит из ужина с компанией друзей, просмотра фильма в гостях и новогоднего застолья с родственниками. Порадовать хочется всех, а значит, впереди непростая задача: нужно придумать сразу несколько подарков и не разориться по пути. Собрали 15 вариантов до 1000 рублей, чтобы вам не пришлось ломать голову.

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Отправиться на прогулку в лес

Термос «Арктика» и термокружка Kitfort

Оба варианта точно подойдут, чтобы выпить горячий чай после усердной лепки снеговика или во время прогулки в парке. Термос пригодится в любой сезон: он держит температуру не только горячих напитков, но и холодных.

Оба варианта точно подойдут, чтобы выпить горячий чай после усердной лепки снеговика или во время прогулки в парке. Термос пригодится в любой сезон: он держит температуру не только горячих напитков, но и холодных. Варежки «Холод»

Носить варежки в холод — всегда отличная идея. Флисовая подкладка сохранит руки в тепле, а забавный принт отвлечет от серости вокруг.

Носить варежки в холод — всегда отличная идея. Флисовая подкладка сохранит руки в тепле, а забавный принт отвлечет от серости вокруг. Микрофибра для очков P.Y.E

Отлично подойдет брату или сестре, которые протирают очки краем свитера. Плотная салфетка из микрофибры легко решит проблему с запотевшими или заляпанными линзами.

Отлично подойдет брату или сестре, которые протирают очки краем свитера. Плотная салфетка из микрофибры легко решит проблему с запотевшими или заляпанными линзами. Одноразовый пленочный фотоаппарат

Хороший вариант для всех, но интереснее всего дарить его детям: проявленные фотографии позволят увидеть мир глазами пятилетнего племянника и дадут ему возможность для творчества. Фотоаппарат не боится падений в лужу и ударов о пол, поэтому о сохранности снимков можно не переживать.

Хороший вариант для всех, но интереснее всего дарить его детям: проявленные фотографии позволят увидеть мир глазами пятилетнего племянника и дадут ему возможность для творчества. Фотоаппарат не боится падений в лужу и ударов о пол, поэтому о сохранности снимков можно не переживать. Силиконовая монетница Liars Collective

Прекрасный спутник для прогулки: монетница-брелок подойдет как для денег, так и для сухих лакомств для собаки или орехов для белок в лесу.

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