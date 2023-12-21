Всем по подарку — от родителей до старых знакомых

Приятная часть праздника состоит из ужина с компанией друзей, просмотра фильма в гостях и новогоднего застолья с родственниками. Порадовать хочется всех, а значит, впереди непростая задача: нужно придумать сразу несколько подарков и не разориться по пути. Собрали 15 вариантов до 1000 рублей, чтобы вам не пришлось ломать голову.
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Отправиться на прогулку в лес
- Термос «Арктика» и термокружка Kitfort
Оба варианта точно подойдут, чтобы выпить горячий чай после усердной лепки снеговика или во время прогулки в парке. Термос пригодится в любой сезон: он держит температуру не только горячих напитков, но и холодных.
- Варежки «Холод»
Носить варежки в холод — всегда отличная идея. Флисовая подкладка сохранит руки в тепле, а забавный принт отвлечет от серости вокруг.
- Микрофибра для очков P.Y.E
Отлично подойдет брату или сестре, которые протирают очки краем свитера. Плотная салфетка из микрофибры легко решит проблему с запотевшими или заляпанными линзами.
- Одноразовый пленочный фотоаппарат
Хороший вариант для всех, но интереснее всего дарить его детям: проявленные фотографии позволят увидеть мир глазами пятилетнего племянника и дадут ему возможность для творчества. Фотоаппарат не боится падений в лужу и ударов о пол, поэтому о сохранности снимков можно не переживать.
- Силиконовая монетница Liars Collective
Прекрасный спутник для прогулки: монетница-брелок подойдет как для денег, так и для сухих лакомств для собаки или орехов для белок в лесу.
Начать что-то новое
- Ежедневник Challenge book
Блокнот с заданиями поможет организовать разные сферы жизни: от спорта и заботы об окружающей среде до отношений с деньгами и семьей. Для всех, кто тонет в делах и не знает, с чего начать.
- Туристический коврик (плед для пикника или для похода)
Коврик пригодится на пляже, в походе на долгожданном привале или на свидании в парке. Складной, непромокаемый и довольно большой: хватит на целую компанию.
- Будда-спикер Safer
Если близкий человек намерен заняться медитацией в новом году, динамик с зацикленной буддистской мантрой станет для него отличным проводником. У спикера есть только одна мелодия, а громкость можно регулировать по желанию.
- Игра для сближения «Незнакомые»
Подходящий вариант для стеснительных. Карточки с вопросами помогут избежать поверхностных бесед и лучше узнать другого человека, а с близкими людьми — укрепить отношения.
Создать уютную атмосферу дома
- Благовония Hypnose
Подойдет тому, кто работает из дома и сложно переключается на отдых — легкий шлейф благовоний заберет с собой тревоги и усталость. В комплекте идет подставка, а сами палочки упакованы в стеклянные колбы, в которых можно хранить специи или украшения.
- Блюдце «дурман-трава»
Блюдце с наивным принтом подойдет для того, чтобы положить на него разные мелочи: от украшений до косметики и конфет. Каждое изделие создано вручную, и если готовое блюдце захочется повторить — можно сделать это по запросу.
- Крем для рук: Neutrogena или La Roche-Posay Cicaplast
Крем для рук, который быстро впитывается и восстанавливает обветренную кожу, никогда не будет лишним. Звучит просто, но такие вещи всегда в ходу и быстро заканчиваются, а хороший крем еще и сложно найти.
- Светильник с эффектом заката
Если вы не знаете, что подарить, — этот пункт для вас: такой подарок подойдет и сестре и коллеге. У светильника есть 16 режимов, благодаря которым можно задать разное настроение в комнате: от теплого заката до полуночного рейва.
- Яркая наволочка «Палисадник»
Можно подарить и детям и взрослым, чтобы в новогоднюю ночь они заснули на цветочной «Полянке», и не сомневались, что все загаданные желания сбудутся. Наволочка приедет в чехле и здорово дополнит однотонный комплект постельного белья.