«Нельзя и все. Это показательный садизм». Леониду Гозману запрещают передавать в спецприемник назначенное ему врачами диетическое питание

Родным политика Леонида Гозмана, второй раз подряд арестованного за отождествление СССР и нацистской Германии, запрещают передавать ему в спецприемник диетическое питание, которого он должен придерживаться по указанию врачей. Об этом «Холоду» рассказала дочь политика Ольга Гозман.

По ее словам, страдающий желчекаменной болезнью Леонид Гозман был вынужден обратиться к медикам с жалобами на острую боль незадолго до первого ареста 30 августа.

Тогда врачам удалось снять боль и они сказали, что политику необходима операция, к которой нужно готовиться. Один из элементов этой подготовки — строгая диета, соблюдать которую, находясь в спецприемнике и питаясь местной пищей, невозможно.

«Несмотря на то, что кормят там не так ужасно, как в других пенитенциарных учреждениях, еда, которую дают в спецприемнике, не отвечает требованиям врачей. Они назначили ему диету из кисломолочных продуктов и фруктов. Ни того, ни другого в спецприемнике арестованным не дают», — рассказала дочь политика.

По ее словам, во время отбывания первых 15 суток ареста проблем с передачами не возникало, однако, после того, как Гозман был задержан прямо на выходе из спецприемника, а затем снова арестован на 15 суток, в учреждении наотрез отказались принимать передачи с едой.

«Нельзя и все, ничем не объясняют. Я убеждена, что это такой показательный садизм, чтобы показать, что нечеловеческие условия могут быть созданы в любом учреждении, куда закрывают людей за антивоенные взгляды», — заявила Ольга Гозман.

Она рассказала, что пока у ее отца осталось немного фруктов, переданных ему еще во время первого ареста. «Когда они закончатся, мой отец будет вынужден голодать», — сообщила дочь политика.

Объявленный иноагентом Леонил Гозман 30 августа был задержан, а затем арестован на 15 суток по статье об отождествлении СССР и нацистской Германии. Поводом для этого стал его пост в фейсбуке двухлетней давности. По истечении ареста политика снова задержали прямо на выходе из спецприемника. На него был составлен новый протокол по той же статье. На этот раз основанием стал пост политика в Живом Журнале, датированный 2013 годом.

Источник: «Холод»