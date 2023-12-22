МВД предложило не выдавать водительские права тем, кто не пришел по повестке в военкомат

МВД предложило перестать принимать экзамены и выдавать водительские права россиянам, которые не явились по повестке в военкомат. О разработке соответствующего проекта приказа говорится на сайте министерства.

Кроме прочего, МВД предлагает не допускать к экзаменам на права другой категории тех, кто отбывает административное наказание за вождение в пьяном виде или за отказ пройти медицинское освидетельствование. Также в ведомстве хотят увеличить сумму штрафных баллов с пяти до семи, при наборе которых кандидату выставляется оценка «не сдал». Наконец, если во время сдачи экзамена у россиянина истечет срок действия паспорта или справки об отсутствии противопоказаний к управлению ТС, экзамен приостановят до предъявления нового документа.

Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения. Предполагается, что он вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Ранее в России ввели запрет на управление автомобилем для уклонистов. Эта мера применяется к военнообязанным, которые не пришли по повестке в военкомат в течение 20 дней.

Летом Госдума приняла серию поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе». Например, военкоматам разрешили отправлять повестки заказными письмами или через «Госуслуги». Теперь повестки считаются врученными вне зависимости от того, видели ли их военнообязанные и дошли ли они до них.

Также россиянам, которым была выписана повестка, запретили выезжать из страны. Сначала призывникам оставили неделю на то, чтобы покинуть страну с момента получения повестки. Однако летом Госдума одобрила очередной законопроект, запрещающий выезжать из России в день внесения повестки в единый реестр.

21 декабря Путин поручил использовать электронный реестр воинского учета во время осеннего призыва в 2024 года.

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