Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает призывникам покидать Россию со дня внесения повестки в единый реестр. Раньше у них на это была неделя.

По действующему законодательству, выезд из страны запрещается со дня, когда «повестка считается врученной». Если призывник не получил повестку на руки от сотрудников военкомата, по почте или через «Госуслуги», она считается врученной через семь дней после ее внесения в единый реестр повесток.

Этот реестр должен заработать в России к осеннему призыву. До этого момента запрет на выезд из страны будет начинаться со дня, когда повестку направят по месту учебы или работы призывника.

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