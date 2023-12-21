Путин поручил использовать реестр воинского учета во время осеннего призыва 2024 года

Владимир Путин поручил использовать единый реестр воинского учета во время осеннего призыва 2024 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Осуществлять призыв на военную службу граждан РФ, проводимый в октябре — декабре 2024 года, с использованием государственной информационной системы “Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете”», — говорится в перечне поручений президента.

Кроме того, Путин поручил Минобороны обеспечить постановку граждан на воинский учет без личной явки в военкомат, а также формирование электронных повесток.

Ранее заместитель главы Министерства цифрового развития Олег Качанов говорил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года.

14 апреля Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и реестре военнообязанных. Там будут содержаться личная информация такая, как СНИЛС, сведения о гражданстве, месте жительства, образовании, трудовой деятельности, паспортные данные и другие.

Документ также приравнял электронные повестки к бумажным. Если человек подлежит призыву на военную службу и получил повестку от военкомата, то ему запрещается выезд из России со дня, когда повестка считается врученной. Например, с момента размещения в личном кабинете на портале «Госуслуг». Если повестку не удастся вручить лично, письмом или через «Госуслуги», то выезд закроют спустя семь дней после того, как повестка появится в реестре.

После получения повестки у гражданина есть 20 дней, чтобы явиться в военкомат. Если этого не произойдет, он может лишиться права работать как индивидуальный предприниматель или самозанятый, получать кредиты, а также регистрировать недвижимость или автомобили.

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