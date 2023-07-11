В России начал действовать приказ МВД, согласно которому уклоняющимся от военной службы запрещается управлять транспортными средствами. Документ опубликован на портале правовой информации.

Такие меры будут применять к военнообязанным, которые не пришли по повестке в военкомат в течение 20 дней. В приказе отмечается, что решение об ограничении прав уклонистов сначала вносят в единый реестр воинского учета, а затем в течение 24 часов информация об этом должна поступить «в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы» ГИБДД. Предполагается, что снимать ограничения будут также в течение суток.

По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, уклонисты от военной службы также не смогут сдавать экзамены на права или получать новые удостоверения взамен истекших.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что власти смогут запустить реестр военнообязанных в полном объеме не раньше начала осеннего призыва.

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