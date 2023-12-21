ХАМАС отказался от предложения Израиля о перемирии в обмен на освобождение заложников

Палестинская группировка ХАМАС отклонила предложение властей Израиля о недельном перемирии в обмен на освобождение десятков заложников, удерживаемых в Газе. Об сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на египетских чиновников.

По их словам, Израиль предлагал объявить перемирие на неделю, приостановив наземные и воздушные операции в Газе, взамен он просил ХАМАС освободить 40 заложников, включая всех оставшихся женщин и детей, а также пожилых мужчин, которым нужна срочная медицинская помощь.

По данным WSJ, в переговорах о перемирии в обмен на освобождение заложников впервые должны были участвовать представители «Исламского джихада», второй по силе палестинской группировки, действующей в секторе Газа. Как сообщается, его представители требовали, чтобы Израиль приостановил боевые действия до начала переговоров. Кроме того, группировка выдвигала условие об освобождении из израильских тюрем всех участников «Исламского джихада», то есть нескольких тысяч человек.

По последним данным, в секторе Газа продолжают оставаться 137 заложников, захваченных ХАМАСом во время нападения на Израиль 7 октября. Среди них 19 женщин и двое детей.

2 декабря Израиль сообщил, что отзывает своих представителей, которые вели переговоры с ХАМАСом об освобождении заложников. Этому предшествовало перемирие в Газе, которое продлилось с 24 ноября по 1 декабря. За это время ХАМАС освободил 105 заложников, в том числе более 20 граждан других стран, а Израиль выпустил из тюрем 210 палестинцев.

Боевые действия в Газе возобновились после того, как Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий перемирия, ракетном обстреле израильской территории и теракте в пригороде Иерусалима.

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