Израильская разведка, которую считают «лучшей в мире», не была готова к нападению ХАМАСа

7 октября боевики террористической группировки ХАМАС, контролирующие сектор Газа, напали на Израиль и прорвали границу. Им удалось захватить в плен десятки солдат и мирных жителей. Власти страны признали, что не были готовы к нападению. При этом Моссад (Ведомство разведки и специальных задач Израиля) считается одной из самых эффективных спецслужб в мире. «Холод» разобрался, откуда пошла такая слава и почему в этот раз разведка не была готова к нападению ХАМАСа.

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Разведку Израиля часто называют «лучшей в мире». Почему?

Служба разведки Израиля появилась почти сразу после основания самого государства. 13 декабря 1949 года премьер-министр и министр обороны страны Давид бен-Гурион объединил израильские разведывательные службы в орган, который позже стал называться Институтом разведки и специальных операций — Моссадом. Его основной целью была борьба со всеми «врагами израильского народа» — не только в самом Израиле и на его границах, но и по всему миру.

В первые годы своего существования организация сосредоточилась на сборе разведывательных данных об арабских государствах и поиске нацистских преступников. Первое успешное дело — поимка «архитектора холокоста» Адольфа Эйхмана в 1960 году. Его выкрали в Аргентине: когда сотрудники Моссада нашли Эйхмана, они накачали его наркотиками и под видом пострадавшего в аварии летчика вывезли в Израиль. Суд приговорил его к смертной казни.

Моссад также завербовал сотни агентов в арабских странах. Самым известным из них был Эли Коэн, еврей из Египта, которого незадолго до ареста собирались выдвинуть на пост замминистра обороны Сирии.

Коэну удалось добыть сведения, которые помогли Израилю одержать победу в Шестидневной войне между Израилем и коалицией арабских государств, включавшую Египет, Иорданию и Сирию. В результате войны Израиль получил контроль над сектором Газа и другими территориями. Агента Коэна раскрыли и казнили.

Еще одна известная операция Моссада — поиск исполнителей теракта на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. 5 сентября участники палестинской боевой организации «Черный сентябрь» напали на Олимпийскую деревню. Они убили двух и взяли в плен девять граждан Израиля и потребовали освобождения 234 палестинских заключенных. Немецкое правительство попыталось освободить заложников, но все они были убиты. Тогда комитет обороны Израиля приказал Моссаду найти и уничтожить 13 боевиков, причастных к убийству спортсменов. Операция получила название «Гнев божий». Сотрудники организации выследили и убили большинство террористов.

Подобными операциями Моссад заработал репутацию одной из лучших спецслужб в мире, тем не менее и в их работе было несколько громких провалов.

Обозреватель издания «Haaretz» Аншель Пфеффер сравнил нынешнюю атаку ХАМАСа с Войной Судного дня (с 6 по 25 октября 1973 года). Свое название она получила от праздника Йом Кипур, он же «Судный день» или «День всепрощения», — главный пост в иудаизме, который отмечают даже светские евреи. 6 октября войска Египта и Сирии атаковали Израиль и начали наступление на территорию страны.

Ни ЦАХАЛ, ни Моссад оказались не готовыми к войне. Израильская разведка обладала информацией о начале боевых действий. За день до нападения директор Моссад получил информацию о готовящемся наступлении от своего агента в Египте; помимо Моссада, информацию о нападении передали ЦРУ. Однако военное командование страны не поверило в возможность нападения, что едва не закончилось поражением Израиля.

В тот раз провал разведки привел к протестам внутри страны и в конечном итоге к отставке правительства Голды Меир.ХАМАС тоже заставал израильскую разведку врасплох: в июне 2006 года, когда отряд боевиков вторгся в Израиль и напал на троих израильских военных. Двое солдат были убиты, а последний, Гилад Шалит, был взят в плен. Он провел в тюрьмах ХАМАСа более пяти лет, а в 2011 году его обменяли на 1027 палестинцев, которые содержались в израильских тюрьмах.

Израильские солдаты и журналисты собрались вокруг поврежденного параплана, предположительно использовавшегося палестинскими боевиками на юге Израиля 10 октября 2023 г. Фото: Thomas Coex / AFP / Scanpix

Боевики готовили нападение на Израиль больше года. Почему разведка этого не заметила?

Специалисты по разведке обычно различают неудачи в сборе информации, неудачи в анализе и неспособность политиков прислушаться к предупреждениям спецслужб.

По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги и бывшего переговорщика Госдепартамента США по Ближнему Востоку Дэвида Миллера, в этот раз проблема заключается в том, что власти Израиля не верили, что ХАМАС решится на атаку.

Бывший заместитель советника по национальной безопасности Израиля Чак Фрейлих уверен, что нападение ХАМАСа стало возможным из-за «беспорядка» в израильских вооруженных силах и спецслужбах.

Мартин Индик, бывший посол США в Израиле, связывает успешную атаку ХАМАСа с тремя причинами: недостаточной подготовкой [Израиля к возможному вторжению], недостаточным количеством войск вдоль границы, а также с тем, что пограничное заграждение, на которое потратили миллионы шекелей, оказалось не таким неприступным, как ожидалось.

Часть экспертов сходится во мнении, что израильская армия и спецслужбы были заняты внутренними проблемами. Израильтяне уже несколько месяцев протестуют против попыток премьер-министра Нетаньяху запретить Верховному суду влиять на решения законодательных и исполнительных органов власти, что привело к расколу внутри страны. В это же время тысячи резервистов угрожали прекратить военную службу в знак протеста против политики Нетаньяху. «Это дало нашим врагам четкий сигнал о том, что Израиль слаб», — считает бывший сотрудник израильской разведки Ави Меламед. По словам четырех высокопоставленных сотрудников израильских спецслужб, анонимно поговоривших с The New York Times, разведка и военные допустили ряд ошибок, которые привели к нападению.

Несмотря на то что Моссад регулярно отправляет своих агентов на западный берег реки Иордан и в сектор Газа, разведка не смогла отследить ключевые каналы связи, используемые боевиками ХАМАСа. Кроме того, при наблюдении за границей израильские солдаты чересчур полагались на камеры и датчики движения: это дало некоторое преимущество ХАМАСу, поскольку боевики с легкостью вывели технику из строя. Также во время вторжения израильские командиры находились на одной пограничной базе, которую боевики сразу же захватили. В итоге не осталось никого, кто мог бы держать связь с остальными силами.

Другой фактор, о котором говорят сотрудники Моссада, опрошенные NYT, — недостаточное внимание правительства к угрозе нападения ХАМАСа.

По словам источников The New York Times, за неделю до нападения представители израильской разведки проводили брифинг о наиболее актуальных угрозах обороноспособности страны для руководителей служб безопасности. Внимание было сосредоточено на опасности, которую представляют ливанские боевики на северной границе Израиля, а угроза, исходящая от ХАМАСа, практически не обсуждалась.

9 октября анонимный источник из египетской разведки заявил, что Египет, который часто выступает посредником между Израилем и ХАМАСом, неоднократно предупреждал Тель-Авив о нападении. «Мы предупредили их о том, что ситуация взорвется и очень скоро. Но они недооценили такие предупреждения», — сказал анонимный представитель разведки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, однако, отрицает, что власти страны получали подобные предупреждения.

Кроме этого, спикеры отмечают, что политическое руководство страны поверило на слово утверждениям военных лидеров Газы о том, что они якобы не готовятся атаковать Израиль.

Руководство армии Израиля признает, что обществу понадобятся объяснения, но подчеркивает, что сейчас для них не время. По мнению Чака Фрейлих, бывшего заместителя советника по национальной безопасности страны, правительство непременно столкнется с последствиями такого провала системы безопасности: «После Войны Судного дня правительству [тогдашнего премьер-министра Израиля] Голды Меир потребовалось три с половиной года, чтобы уйти в отставку, — я не думаю, что на этот раз это займет так много времени».