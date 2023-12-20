Записавший обращение к Путину мобилизованный отказался от антивоенной позиции 

Записавший обращение к Владимиру Путину мобилизованный Александр отказался от антивоенной позиции. В новом видео он отрицает, что выступал против войны или политики российских властей. Его новое обращение опубликовал канал движения против бессрочной мобилизации «Путь домой».

«Я просто высказал свое мнение, что есть какие-то проблемы. Что огорчен тем, что мобилизованных уж совсем позабыли. И те люди, которые пытаются перевернуть мои слова или добавить от себя, что я настроен как-то антивоенно, то это все неправда. Я не настроен антивоенно», — сказал Александр.

18 декабря канал «Путь домой» опубликовал первое обращение Александра, мобилизованного в октябре 2022 года. После пресс-конференции Путина он записал видео, в котором заявил, что большинство мобилизованных хотят мира. Он также сделал акцент на сложностях, с которыми они сталкиваются — это недостаток квалифицированной медицинской помощи, а также проблемы с отпусками и обеспечением.

Кроме того, Александр высказал недовольство российскими властями: «Все очень несправедливо. Наше государство действует не понятно. Просим поддержки у граждан России, которые неравнодушны ко всему, что происходит. Боевые действия нужно заканчивать».

Сейчас в разговоре с «Холодом» Александр подчеркнул, что у него «обычная человеческая позиция», а его мысли искажают, когда приписывают ему участие в антивоенном протесте. «Я не иду против России, против президента, против армии. Я только лишь сказал, что есть проблемы. И хотел бы быть услышанным от лица мобилизованных, вот и все», — подчеркнул он в новом ролике.

Движение «Путь домой» появилось осенью 2023 года. На первых этапах это было сообщество жен и родственников мобилизованных, которые выступали против бессрочной мобилизации и просили вернуть своих мужей и родственников домой.

Российские власти проигнорировали их просьбы, а пропагандисты обвинили «в проплаченной позиции и нытье». Теперь протест пытаются подавить насильственными способами. Мужьям активисток угрожают сотрудники ФСБ, требуя, чтобы их женщины прекратили протестовать.

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