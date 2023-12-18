Испанская вилла, духовный центр в Марокко и несколько дней в горах

Во Франции нашелся 17-летний Алекс Бэтти, пропавший шесть лет назад. В 2017 году он уехал отдыхать в Испанию вместе с мамой и дедушкой. Домой они решили не возвращаться. Бабушка, которая официально опекает Алекса, рассказала: они считали, что обычная жизнь не подходит для ребенка. Спустя несколько лет подросток ушел от мамы и дедушки и несколько дней скитался в горах на юге Франции, пока его не нашел местный житель. «Холод» рассказывает эту удивительную историю.

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Затянувшийся отпуск

Алекс Бэтти — мальчик родом из Олдема, графство Большой Манчестер. Он жил со своей бабушкой Сьюзан Каруаной. В 2017 году она отпустила Алекса в отпуск с мамой, 37-летней Мелани, и дедушкой, 58-летним Дэвидом, — сама она не могла отвезти мальчика на отдых из-за проблем со здоровьем. 30 сентября 2017 года Алекс, Мелани и Дэвид уехали в испанскую Марбелью. Они должны были вернуться домой 8 октября, но так этого и не сделали. Алекс, Мелани и Дэвид лишь прислали Сьюзан видеосообщение в фейсбуке. «Причина, по которой, как я думаю, они это сделали, заключается в том, что они не согласны с моим образом жизни, моими убеждениями. Они не хотели, чтобы он ходил в школу, они не верят в обычную школу», — говорила Сьюзан журналистам.

С тех пор все шесть лет британские и испанские власти вели совместное расследование, пытаясь найти подростка, пока утром 13 декабря 2023 года его не обнаружили на дороге у подножья Пиренеев в районе французской Тулузы.

В октябре 2017 года, когда они должны были вернуться домой, Алекса с мамой и дедушкой видели в порту Малаги. Они остались в Испании и некоторое время жили в роскошном доме в Бенаависе под Марбельей вместе с еще 10 людьми, после чего переехали во французские Пиренеи.

Жители небольшого поселка Ла Бастид рассказали Би-Би-Си, что в течение последних двух лет Алекс время от времени жил в гостевом доме вместе с дедушкой, который в том районе подрабатывал. Его мать жила в соседнем районе. Французская полиция, ссылаясь на Алекса, сообщила, что его дедушка умер около шести месяцев назад. Однако трое местных жителей опровергли это: они видели дедушку живым всего несколько дней назад.

Алекс рассказал французским следователям, что, прежде чем переехать во Францию, некоторое время он провел в духовном центре в Марокко, где занимался медитацией, «работал над эго» и изучал реинкарнацию. Он решил уйти от семьи, когда его мать захотела уехать в Финляндию.

Ненастоящая жизнь

Алекс несколько дней скитался в горах южной Франции, прежде чем 13 декабря его нашел водитель доставки Фабьен Аксидини. Он рассказал, что одолжил подростку свой телефон и дал ему воспользоваться аккаунтом в фейсбуке, чтобы тот связался со своей бабушкой.

«Он нес под мышкой скейтборд и фонарик. Первые несколько минут он казался немного застенчивым. Мы пытались говорить по-французски, но я заметил, что он им не владеет. Я решил общаться на английском языке, — рассказал водитель. — Когда я спросил, как его зовут, он представился Заком. <...> Мы разговаривали более трех часов. Очень быстро он назвал мне свое настоящее имя — Алекс Бэтти».

«Когда он сказал мне, что его похитили, я переспросил и заставил его сказать это еще раз — это было безумие!» — говорит Фабьен. В ожидании полиции он ввел в поисковик имя Алекса и нашел его фотографию на момент пропажи. «Он был такой же, как сегодня, в 17 лет».

15 декабря полиция Большого Манчестера опубликовала заявление бабушки. Она была очень рада, что внук нашелся: «Я разговаривала с ним вчера вечером, было так приятно услышать его голос и снова увидеть его лицо! Не могу дождаться, чтобы увидеть его, чтобы мы воссоединились».

73-летняя тетя Алекса Морин Бэтти рассказала, что тоже рада, что мальчик наконец в безопасности. «Алекс там не получил никакого образования, поэтому мы не знаем, каким он будет, когда вернется домой. Ему пришлось нелегко», — сказала она журналистам.

По словам врача, который осматривал Алекса, с его здоровьем все в порядке и, судя по всему, он не подвергался насилию. Сам Алекс подтвердил это французским следователям.

В аэропорту Тулузы перед вылетом домой Алекса встретили член его семьи и сотрудники полиции Великобритании. Помощник главного констебля Большого Манчестера Мэтт Бойл заявил: «Я знаю, что по понятным причинам история Алекса вызвала огромный интерес и в Большом Манчестере, и на национальном, и международном уровне. Для меня большое счастье сообщить вам, что Алекс благополучно вернулся в Великобританию спустя шесть лет».

В британской полиции пока не решили, будут ли возбуждать уголовное дело. «Нам известно, что французские власти во время вчерашней пресс-конференции рассказали подробности того, чем Алекс мог заниматься и где он был в течение многих лет пропажи. Но британские официальные органы еще не получили каких-либо показаний от Алекса, поэтому в настоящее время мы не можем это комментировать. Разговор с ним… в конечном итоге определит, как будет развиваться это дело», — рассказали в полиции.

Полицейские пообещали держать прессу в курсе ситуации, но попросили СМИ беречь конфиденциальность Алекса и его семьи.

Водителю в Тулузе Алекс сказал, что надеется вернуться в школу и выучиться на инженера. По его словам, «Алекс знал, что там, где он был, была ненастоящая жизнь — и что он не хотел такой жизни в будущем».