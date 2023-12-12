Безбилетный москвич прилетел из Европы в США

Мужчина, представившийся Сергеем Очигавой, прилетел в Лос-Анджелес без билета и паспорта. Он не смог предоставить ни одного документа, а на допросе сказал, что не спал три дня и не понимает, что происходит. Позже родные Очигавы узнали его и рассказали, что он уехал в Израиль после начала войны в Украине, а потом перестал поддерживать связь с близкими. Рассказываем, что известно об этом загадочном случае.

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404 Media сообщило, что в ноябре 2023 года мужчина без билета и паспорта прибыл в международный аэропорт Лос-Анджелеса (LAX). Он представился как Сергей Очигава и рассказал, что он — российский экономист. У Сергея, по его словам, два гражданства — России и Израиля, но никаких документов службам правопорядка он предоставить не смог.

Согласно письменным показаниям агента ФБР Кэролайн Уоллинг, Очигава сел на рейс SAS 931 из Копенгагена в Лос-Анджелес, но как именно — неясно. На борту самолета он дважды поел, попытался взять шоколад, который предназначался членам экипажа, и сидел по очереди на разных местах. Когда самолет прибыл в LAX, Очигава не предоставил билет, паспорт или какие-либо другие документы.

Сотрудники американского аэропорта не смогли найти никаких записей о том, что Очигава покупал билет или проходил проверку безопасности. Они также не смогли найти его в списке пассажиров рейса SAS 931. При обыске в его сумках нашли российское и израильское удостоверение личности, а также «часть фотографии паспорта», говорят сотрудники таможенной службы.

На допросе Сергей утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит. Очигава сказал, что не уверен, был ли у него билет на самолет, и что не помнит, как попал на него.

ФБР проверили последние кадры в iPhone Очигавы, где нашли фото табло из аэропорта Копенгагена, скриншоты из приложения «Карты» с хостелом в Киле (Германия) и карты улиц неназванного города. После этого Очигаву доставили в иммиграционный изолятор.

Представители авиакомпании и аэропорта Лос-Анджелеса отказались от комментариев журналистам, а в ФБР не ответили на запрос.

После того как новость о «зайце» разошлась в СМИ, родные Очигавы связались с телеграм-каналом «Осторожно, новости». Они рассказали, что ему 46 лет, он безработный из Москвы и у него действительно есть образование экономиста. Очигава окончил аспирантуру в РЭУ имени Плеханова, но по профессии практически не работал.

По словам родственников, на мужчину сильно повлияла потеря близких, но что именно с ними случилось — не уточняется. В последние годы он жил за счет накоплений и пытался вести собственное дело. По словам родственников, полноценного бизнеса ему создать не удалось. После начала войны в Украине он решил уехать в Израиль — он имеет израильское гражданство и уже жил там раньше.

В последние полгода родные заметили изменения в поведении Сергея. Он игнорировал сообщения, сбрасывал звонки родных. Семья предполагает, что он испытывал стресс из-за «геополитической ситуации». Из-за нее же он поссорился со всеми близкими, а потом и вовсе перестал выходить с ними на связь. В последнем сообщении родным он говорил, что находится в Париже, куда приехал «попутешествовать».

О том, как Сергей попал в Данию, на какие деньги и в каких обстоятельствах жил в последнее время, родственники ничего не знают. Сейчас они пытаются добиться освобождения Сергея из-под ареста в США — они говорят, что у него слабое здоровье. Семья также обращается в консульство и МИД с просьбой вернуть его в Израиль.