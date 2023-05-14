После смерти мужа жена написала книгу о том, как пережить утрату. Через два месяца ее арестовали по подозрению в его убийстве

В марте 2023 года Кури Ричинс из американского штата Юта опубликовала книгу для детей о том, как справиться с горем после смерти близкого человека. Ее она посвятила своему мужу Эрику, который умер прошлой весной. Спустя два месяца после публикации книги Кури арестовали по подозрению в убийстве. Следствие считает, что именно она отравила мужа.

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«Папа все еще здесь — просто в другом обличии»

33-летняя Кури Ричинс и ее муж, 39-летний Эрик Ричинс, жили в небольшом горном городе Камас, штат Юта. Кури работала агентом по недвижимости, а Эрик владел строительным бизнесом и увлекался охотой. Ричинсы девять лет были в браке. У них трое сыновей — шестилетний Уэстон, восьмилетний Эштон и десятилетний Картер.

3 марта 2022 года Кури закрыла рабочую сделку по продаже дома — и они с мужем решили отметить это событие. Эрик выпил коктейль «Московский мул», приготовленный женой, и они легли спать. Около трех часов ночи Кури проснулась — по ее словам, оттого, что одному из сыновей приснился кошмар. Когда она вернулась из комнаты сына в спальню, то обнаружила, что Эрик лежит на полу «холодный на ощупь».

После смерти мужа Кури решила написать о том, как пережить смерть близкого человека. 7 марта 2023 года, чуть больше чем через год после гибели Эрика, вышла детская книга Кури под названием «Ты со мной?». В ней рассказывается история мальчика, который потерял отца, но понял, что тот все еще наблюдает за ним в виде ангела. По словам Кури, она написала эту книгу, чтобы показать своим детям: «Папа все еще здесь — просто в другом обличье».

41-страничная «Ты со мной?» вошла в топ-5000 лучших книг Amazon, а скорбящую вдову Ричинс пригласили на интервью на местный телеканал. Однако уже в мае 2023 года ей предъявили обвинение в убийстве мужа. Теперь Кури грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

В пять раз больше смертельной дозы

Токсикологический отчет показал, что Эрик Ричинс умер от передозировки фентанила — опиоидного анальгетика, который применяют для облегчения боли. Наркопотребители нередко используют его в качестве замены героина. Концентрация фентанила в организме Эрика примерно в пять раз превышала смертельную дозу.

Следствие выяснило, что Кури солгала, когда описывала, что делала в ночь смерти Эрика. Она рассказала, что около трех часов ночи ушла в комнату к сыну, а свой телефон оставила в их с мужем спальне. Но следователи обнаружили, что в то время, когда телефон якобы просто лежал в спальне, его блокировали и разблокировали несколько раз, а еще — отправляли и получали сообщения, которые позже были удалены.

Изучив телефон Кури, полиция также установила, что с декабря 2021 по февраль 2022 года она переписывалась с человеком, подписанным в судебных документах как C. L. Его неоднократно обвиняли в хранении наркотиков. Кури и сама планировала продавать ГОМК — депрессант, который используют в качестве психоактивного вещества.

CL рассказал следователям, что Кури сначала купила у него обезболивающее якобы для знакомого, у которого была травма спины, а затем, 11 февраля 2022 года, пришла за 15–30 таблетками фентанила и заплатила за них 900 долларов.

14 февраля Эрик и Кури устроили домашний праздничный ужин в честь Дня святого Валентина. После этого Эрик почувствовал себя нехорошо. Своим друзьям он рассказал, что винит в этом жену: она, по его мнению, пыталась его отравить — их показания упоминаются в судебных документах.

26 февраля Кури обратилась к C. L. за очередной порцией фентанила. Через шесть дней ее муж умер.

«Если с ним что-нибудь случится, виновата будет она»

Сестра Эрика рассказала следователям, что он и раньше подозревал жену в попытке его отравить. Во время совместного отдыха Эрика и Кури в Греции жена дала ему выпить — и он сильно заболел, а затем позвонил сестре и сказал ей, что Кури пыталась его убить. Он также предупредил близких, что, «если с ним что-нибудь случится, виновата будет она». Но, несмотря на подозрения, Эрик так и не развелся с женой.

За два месяца до смерти мужа Кури пыталась тайно переделать документы: она хотела оформить выплаты по страховке Эрика только на себя (по документам деньги должны были достаться семье и его деловому партнеру). Если бы ей это удалось, то в случае смерти Эрика она была бы единственной, кто получил бы страховые выплаты. Компания сообщила об этом Эрику и его деловому партнеру — и они вернули прежнюю версию документов. Перед своей смертью Эрик переписал страховку на сестру. Жене он об этом не сказал.

Сейчас Кури Ричинс находится под стражей без права внесения залога. Меру пресечения ей изберут 19 мая. Книгу «Ты со мной?» сняли с продаж на Amazon.