Сын Путин, дочь Святороссия

В ноябре пара из Набережных Челнов назвала свою новорожденную дочь Россия-Святосия-Святороссия. А несколькими месяцами ранее в Ульяновске родилась девочка Арсина, чье имя — сокращенная версия слогана «Армия — сила народа». Узнайте,какие еще патриотические имена россияне давали своим детям в последние два десятилетия и как объясняли свой выбор.

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Россия

Впервые в современной России из «патриотических соображений» свою новорожденную дочь назвали в семье Шмаковых.

В 2002 году Людмила и Евгений Шмаковы из Нижнего Тагила назвали свою новорожденную дочь Россией. В ЗАГСе Шмаковым даже пришлось написать объяснительную записку, в который выбор имени они обосновали «патриотическими соображениями». В 2016 году мэр города торжественно вручил паспорт 14-летней России. Ее родители тогда рассказывали, что нисколько не сожалеют о выборе имени, и только пожаловались, что на день рождения их дочери дарят однообразные подарки — флаги и гербы.

В 2007 году Россией свою дочь назвала и семья Перминовых из Кирова. Сотрудники ЗАГСа тогда предполагали, что, повзрослев, девочка захочет сменить имя «на менее громкое». В 2014 году Россией назвали свою дочь и Анна и Олег Оленниковы из Бурятии, потому что девочка родилась 12 июня — в день России. На двухлетие Оленниковы купили России платье и торт в цветах триколора. Отец девочки также рассказывал, что Россия обожает слушать военные марши и гимн своей страны.

В 2019 году именем Россия назвали дочь и в семье Русских из Санкт-Петербурга. Мать девочки Валентина Русских тогда рассказывала журналистам, что на имени настоял ее муж. Сама Валентина поначалу сомневалась, но в итоге решила, что девочка с таким именем будет «сеять свет на любимую Россиюшку».

После начала войны в Украине популярность имени Россия выросла. В 2023 году таким именем назвали сразу двух девочек, рожденных в Ямало-Ненецком автономном округе и Татарстане.

Мать одной из девочек Людмила Нахарачева объясняла, что ее вдохновила «ситуация в мире»: «Когда многие люди говорят, что нам стыдно, уезжают из России и бросают. Я решила наоборот. Нам не стыдно, мы гордимся и любим свою страну».

Во втором случае девочку назвали тройным именем Россия-Святосия-Святороссия. «Я почувствовал, что я живу в стране, которая замечательная, прекрасная, — рассказывал отец девочки Владимир Сухов. — Мы знали, что до Владимира Владимировича [Путина] была другая страна. Сейчас пришел замечательный человек и начал помогать нам, помогать людям. Мы сейчас с гордостью назвали нашу дочь Россия». Россия-Святосия-Святороссия не первый член семьи с необычным именем. Ее мать зовут Родушка, а младшего брата — Природа. Помимо России и Природы у отца есть еще 12 детей от других женщин, история имени каждого из которых, по заверению Сухова, связана с «предками и Родиной».

Путин

Впервые фамилия президента была зарегистрирована как имя в 2016 году. Семья Джураевых, проживающая в деревне Легково Владимирской области, решила поменять имя своего сына с Расула на Путина по настоянию дедушки мальчика. Рахмон Джураев, которому в 2016 году было 70 лет, был большим поклонником Владимира Путина и даже устроил музей президента у себя дома. В нем он выставляет сувениры с изображением Путина, фотографии президента и ковры с его портретами, которые собирает на протяжении нескольких десятков лет.

«Я как-то прочитал, что в Египте ребенку дали имя Путин, и подумал, а почему в России этого нет?» — рассказывал Рахмон Джураев о своей идее переименовать внука. Его предложение Джураевы поддержали на семейном совете. После согласований в различных ведомствах районная администрация одобрила заявление и двухлетний Расул превратился в Путина. Впоследствии компанию Путину составил и Шойгу — так, по настоянию Рахмона Джураева, назвали его второго внука, двоюродного брата Путина. Третьего внука он собирался назвать Рамзанкадыров.

В 2023 году руководительница районного ЗАГСа рассказала региональному медиа, что Джураевы «раскаиваются» и хотят вернуть сыну имя, которое дали при рождении. Скоро новость об этом пропала с сайта издания, а Джураевы отказались комментировать заявление чиновницы. На момент публикации имя Путин в ЕГР ЗАГС отсутствует. Шойгу пока еще есть.

Еще один Путин родился в 2017 году в Махачкале в семье студентов-медиков из Афганистана. Его полное имя Путин Абдулкадер. Сотрудники ЗАГСа рассказывали, что пытались отговорить отца называть так мальчика, но не потому, что такое имя «ко многому обязывает», а потому, что им казалось странным использовать фамилию как имя. Но его было не переубедить. «Сказал, что он восхищается Владимиром Владимировичем и что назвать сына Путиным было его мечтой», — вспоминали сотрудники ЗАГСа.

Гораздо более часты случаи, когда мальчиков с фамилией Путин называют Владимирами. Так в июле 2023 года петербурженка назвала сына Владимиром Путиным в честь своего отца, тезки президента. Совпадение она считает счастливым, и уверена в том, что человек с именем президента призван приводить людей к порядку и согласию.

Крым

В 2014 году многодетные родители из Екатеринбурга назвали своего шестого ребенка Крымом вскоре после аннексии полуострова. Назвать мальчика «звучным и патриотичным» именем в шутку предложил отец ребенка Александр Шалагинов, но его жена Оксана к идее отнеслась серьезно. Когда Крыму исполнилось два с половиной года, Оксана рассказала журналистам, что в семье его называют Крымушка, Крымчик и Крым наш. Шалагиновы также рассказали, что собираются переехать в Севастополь и отдать Крыма в кадетское училище, как только он подрастет, чтобы тот стал морским офицером.

Арсина

В 2023 году в Ульяновске многодетные родители Екатерина и Александр Верхеевы назвали своего седьмого ребенка Арсиной в честь российской армии. Ее имя — аббревиатура слогана «Армия — сила народа». По этому поводу в местном ЗАГСе устроили торжественное мероприятие.

Верхеева рассказала, что они с мужем долго не могли выбрать имя для дочери. Для них было важно, чтобы имя «носило смысловую нагрузку и подходило к отчеству Александровна». Имя Арсина, по их мнению, идеально соответствует этим критериям. Семье имя тоже понравилось. «Родители сказали, что имя очень красивое, звучное и подходит для нашей малышки. А дети в восторге от того смысла, который мы вложили в имя, потому что действительно считают, что армия страны — это защита, это сила, это отвага, это мощь», — рассказала Верхеева.