В Татарстане новорожденную девочку назвали Россия-Святосия-Святороссия

В Татарстане родившуюся в Набережных Челнах девочку назвали именем Россия-Святосия-Святороссия. Об этом сообщили в Камском детском медицинском центре. Она родилась недоношенной на сроке 35 недель, уточняют в центре.

Там также отметили, что это уже третий член семьи, который носит необычное имя. Так, мать новорожденной зовут Родушка, а старшего брата родители назвали Природой. При этом в семье его ласково называют так же, как маму — Родушкой.

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