Журналистку Марию Пономаренко, обвиняемую по делу о военных «фейках», избили врачи психиатрической бригады СИЗО

Издание RusNews опубликовало письмо журналистки Марии Пономаренко, обвиняемой по делу о «фейках» про российскую армию. В нем она рассказала, что ее избили врачи психиатрической бригады в СИЗО-2 города Бийск.

«Столкнулась с карателями в медицинской форме. Сдали нервы, заплакала, началась истерика. Ни на кого не бросалась. Вызвали бригаду "психов". Без разговоров (сидела в углу) швырнули на стол для обыска, завернули руки и связали так, что в ушах зазвенело», — пишет журналистка. Она рассказывает, что после этого ее «били, пока выволакивали», по спине, груди, животу и голове. «Удары шли исподтишка, неожиданно», — отмечает Пономаренко. Врачи и сотрудники также смеялись над ней и говорили, что им ничего за это не будет.

Журналистка Мария Пономаренко стала подозреваемой по делу о «фейках» про армию из-за поста о погибших в драмтеатре Мариуполя. В феврале 2023 года ее приговорили к шести годам колонии.

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