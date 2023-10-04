Журналистку Марию Пономаренко, осужденную по статье о военных «фейках», отправили в ШИЗО почти на месяц из-за обморока 

Журналистку RusNews Марию Пономаренко, осужденную по статье о «фейках» про российскую армию, почти на месяц отправили в ШИЗО.

Как пишет RusNews, после того, как Пономаренко привезли в колонию Шипуново Алтайского края ее поместили в ШИЗО на 15 суток из-за того, что она упала в обморок. В качестве причины сотрудница колонии указала, что Пономаренко «лежала днем». При этом ей так и не оказали медицинскую помощь, сообщает издание.

Еще на десять суток Пономаренко отправили в ШИЗО после того, как из-за болей в пояснице она не смогла встать с кровати по требованию надзирательницы.

«По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы у Марии обнаружены признаки личностной деформации в виде истерического расстройства личности и Маша нуждается в медицинской психиатрической помощи, которую ей отказываются предоставить», — отмечает издание.

В феврале 2023 года Пономаренко приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной по статье о распространении «фейков» про российскую армию из-за поста об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе.

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