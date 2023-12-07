Поток финских граждан на КПП в Ивангороде за две недели вырос в четыре с половиной раза — «Бумага»

Поток финских граждан на КПП между Ивангородом и эстонской Нарвой за последние две недели вырос в четыре с половиной раза. Это произошло после того, как 18 ноября были закрыты четыре погранпункта между Россией и Финляндией. Об этом сообщает «Бумага» со ссылкой на погранслужбу Эстонии.

По информации издания, после закрытия финских КПП жители Финляндии стали ездить в Россию и обратно через Эстонию. Если с 6 по 19 ноября они пересекли эстонскую границу 126 раз, то с 24 ноября по 5 декабря — 592 раза.

Также эстонские пограничники сообщили «Бумаге», что с 20 ноября по 3 декабря на всех пунктах пропуска они приняли 104 заявления о получении статуса международной защиты. Большинство из них — 95 — поступили от граждан Украины. Еще два заявления подали россияне.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре крупнейших КПП н агранице с Россией, а к 30 ноября приостановила работу всех своих погранпереходов там. Финские власти объяснили это наплывом нелегальных мигрантов и просителей убежища, прибывающих с российской стороны.

В начале декабря власти Эстонии предупредили о возможном закрытии границы с Россией.

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