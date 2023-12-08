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В России перестал открываться сайт кампании Навального «Россия без Путина»

17:24 • 08.12.2023

Сайт кампании «Россия без Путина» перестал открываться на территории страны. Об этом сообщила команда Алексея Навального. 

Теперь ресурс можно открыть только через VPN. Сторонники оппозиционера написали, что сайт заблокировал Роскомнадзор. По данным сервиса globalcheck.net, доступность сайта кампании составляет 0%. 

7 декабря Алексей Навальный призвал россиян голосовать на президентских выборах за любого кандидата, кроме Путина. В рамках этой инициативы его команда запустила кампанию «Россия без Путина». 

Сторонники оппозиционера установили в нескольких российских городах баннеры со словами «Россия, с новым годом». На них изображены QR-коды, которые ведут на сайт инициативы «Россия без Путина». После этого московские власти запретили размещать в городе билборды с QR-кодами.

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