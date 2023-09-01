Роскомнадзор открыл форму для жалоб на ЛГБТ-контент

Роскомнадзор открыл на своем сайте форму для жалоб на ЛГБТ-контент. Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин, выступая на Московской международной книжной ярмарке, передает РБК.

«К нам поступают обращения и жалобы, мы сами мониторим, на основании этого выносится экспертное решение. Сегодня открыта форма на сайте, куда каждый может подать свою жалобу. И сегодня же уйдут первые уведомления с требованием удалить запрещенный контент. Соответственно, завтра мы проверим, и если кто-то не удалит, он будет заблокирован», — рассказал Субботин. Сколько уже жалоб ведомство получило через новую форму, он не уточнил.

5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и смены пола» среди людей любого возраста. До этого «ЛГБТ-пропаганда» была запрещена в России только среди несовершеннолетних.

За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы до 400 тысяч для физлиц и до пяти миллионов — для юрлиц. После принятия документа российские книжные магазины убрали из продажи целый ряд произведений, которые, по их собственному мнению, нарушали новый закон.

Весной 2023 года Роскомнадзор разработал критерии «ЛГБТ-пропаганды». В приказе ведомства говорилось о необходимости блокировки ресурсов, которые, например, «убеждают в привлекательности “нетрадиционных” сексуальных отношений и формируют положительный образ ЛГБТ-персон».

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