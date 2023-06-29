Тверской районный суд оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр «Мегафон ТВ», который принадлежит сотовому оператору «Мегафон», по административному делу о «ЛГБТ-пропаганде» среди детей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Поводом для составления протокола стала демонстрация фильмов «Английский цирюльник», «Дневник Бриджит Джонс» и «Жадность» с возрастным цензом «16+», уточняет «ОВД-Инфо».

Ранее по такому же поводу в Петербурге оштрафовали «Триколор Кино и ТВ». Тогда в пресс-службе городских судов пояснили, что в фильме «Английский цирюльник» показали двух «целующихся в сексуальном контексте героев одного пола (женского)».

В Москве суд также оштрафовал на 3,7 миллиона рублей онлайн‑кинотеатр Start. Поводом стал показ фильма «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе также с цензом «16+». В картине есть эпизод, в котором одна из героинь совершает каминаут перед друзьями.

Всего Роскомнадзор составил 19 протоколов в отношении российских онлайн-кинотеатров за сохранение доступа для несовершеннолетних пользователей к ЛГБТ-контенту, а также за его неверную возрастную маркировку.

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