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«Мегафон» оштрафовали за «ЛГБТ-пропаганду» среди несовершеннолетних

17:50 • 29.06.2023

Тверской районный суд оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр «Мегафон ТВ», который принадлежит сотовому оператору «Мегафон», по административному делу о «ЛГБТ-пропаганде» среди детей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Поводом для составления протокола стала демонстрация фильмов «Английский цирюльник», «Дневник Бриджит Джонс» и «Жадность» с возрастным цензом «16+», уточняет «ОВД-Инфо». 

Ранее по такому же поводу в Петербурге оштрафовали «Триколор Кино и ТВ». Тогда в пресс-службе городских судов пояснили, что в фильме «Английский цирюльник» показали двух «целующихся в сексуальном контексте героев одного пола (женского)».

В Москве суд также оштрафовал на 3,7 миллиона рублей онлайн‑кинотеатр Start. Поводом стал показ фильма «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе также с цензом «16+». В картине есть эпизод, в котором одна из героинь совершает каминаут перед друзьями. 

Всего Роскомнадзор составил 19 протоколов в отношении российских онлайн-кинотеатров за сохранение доступа для несовершеннолетних пользователей к ЛГБТ-контенту, а также за его неверную возрастную маркировку. 

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