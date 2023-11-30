На заседание Верховного суда по иску о признании «движения ЛГБТ» «экстремистским» не пустили слушателей и журналистов

На заседание Верховного суда по иску о признании «международного движения ЛГБТ» экстремистской организацией пустили только представителей Минюста, который выступает истцом. Об этом сообщает корреспондент «Холода», находящийся у здания суда.

«Медиазона» уточняет, что аккредитованных журналистов пускают в здание, но только в специальное помещение для трансляций. В часть здания, где находится зал, в котором пройдет заседание, не пускают никого.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, на заседание пришли лишь представители истца, то есть Минюста. Со стороны ответчика, то есть несуществующего «международного движения ЛГБТ», никто не пришел. В пресс-службе пообещали пустить журналистов в зал судебного заседания, когда судья вернется из совещательной комнаты и будет готов огласить решение.

Иск о признании экстремистским «международного движения ЛГБТ» Минюст подал 17 ноября. 30 ноября в закрытом режиме пройдет первое заседание по рассмотрению этого иска.

После подачи иска правозащитники попросили Верховный суд его отклонить, а юристы, с которыми поговорил «Холод», назвали действия Минюста «кампанией по вытеснению ЛГБТ-персон из общества».

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