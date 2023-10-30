ЦАХАЛ освободил военнослужащую из плена в секторе Газа

Армия обороны Израиля в ходе наземной операции освободила военнослужащую Ори Магидиш, взятую в плен боевиками ХАМАСа 7 октября. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.
По его словам, Магидиш прошла медицинское обследование и сейчас находится в хорошем состоянии. Девушка уже встретилась со своей семьей.
Накануне Хагари сообщил, что боевики удерживают в секторе Газа 239 заложников. В их число не входят четыре освобожденные ранееженщины.
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