ЦАХАЛ освободил военнослужащую из плена в секторе Газа

Армия обороны Израиля в ходе наземной операции освободила военнослужащую Ори Магидиш, взятую в плен боевиками ХАМАСа 7 октября. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

По его словам, Магидиш прошла медицинское обследование и сейчас находится в хорошем состоянии. Девушка уже встретилась со своей семьей.

הלילה שוחררה החיילת טור׳ אורי מגידיש, במהלך פעולה קרקעית, לאחר שנחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס ב-7/10.



החיילת נבדקה רפואית, מצבה טוב והיא נפגשה עם משפחתה.



צה״ל ושב״כ ימשיכו לעשות כל מאמץ על מנת להביא לשחרור החטופים. pic.twitter.com/O59R40qUzB — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 30, 2023

Накануне Хагари сообщил, что боевики удерживают в секторе Газа 239 заложников. В их число не входят четыре освобожденные ранееженщины.

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