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ЦАХАЛ освободил военнослужащую из плена в секторе Газа

20:48 • 30.10.2023

Армия обороны Израиля в ходе наземной операции освободила военнослужащую Ори Магидиш, взятую в плен боевиками ХАМАСа 7 октября. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари. 

По его словам, Магидиш прошла медицинское обследование и сейчас находится в хорошем состоянии. Девушка уже встретилась со своей семьей. 

Накануне Хагари сообщил, что боевики удерживают в секторе Газа 239 заложников. В их число не входят четыре освобожденные ранееженщины.

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