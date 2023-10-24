Боевики ХАМАСа освободили еще двух израильских заложниц

Боевики палестинской группировки ХАМАС освободили еще двух израильских заложниц — 79-летнюю Нурит Ицхак и 85-летнюю Йохевед Лифшиц. Обе они находятся на территории Израиля, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.

Представители ХАМАСа заявили, что заложников освободили «по гуманитарным причинам» при посредничестве Египта и Катара. Как пишет The Times of Israel, обеих заложниц боевики похитили в кибуце Нир Оз. Издание отмечает, что их мужья остаются в секторе Газа.

Обе женщины прошли медицинский осмотр у египетского врача и, как сообщается, находятся в стабильном состоянии. После этого их передали представителям ЦАХАЛа, которые доставили их в медицинский центр в Израиле. там женщины встретились со своими семьями.

Ранее израильский телеканал i24news сообщил, что представители Красного Креста при посредничестве Катара договорились об освобождении из плена в секторе Газа около 50 заложников с двойным гражданством. Однако, по данным The Wall Street Journal, переговоры остановились после того, как боевики потребовали возобновить поставки топлива в сектор Газа.

На прошлой неделе боевики ХАМАСа освободили первых двух заложниц — американок Джудит и Натали Раанан. Всего в плену в секторе Газа находятся еще по меньшей мере 220 человек.

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