ХАМАС заявил об освобождении двух американских заложниц

Боевики ХАМАСа заявили об освобождении двух американок, матери и дочери, ранее взятых в плен при нападении на Израиль. Сообщение об этом они опубликовали в своем телеграм-канале. В Израиле и США эту информацию официально не подтверждали.

Представители ХАМАСа написали, что освободили двух заложниц «по гуманитарным причинам благодаря усилиям Катара, а также чтобы доказать американскому народу и миру, что утверждения Байдена и его фашистской администрации ложны и безосновательны». Имена освобожденных боевики не назвали.

Информацию об освобождении двух американок изданию CBS News подтвердил неназванный дипломатический источник. Также об этом со ссылкой на представителей Красного Креста сообщило израильское издание Haaretz. По его информации, американок зовут Джудит и Натали Раанан, они из Чикаго. Женщины находились в кибуце Нахаль-Оз и собирались отпраздновать день рождения одного из членов семьи, когда на них напали боевики и взяли мать и дочь в заложники. Издание Ynet опубликовало их фотографию.

Фото: Ynet

Позднее власти Израиля подтвердили «Би-би-си» освобождение двух американок Джудит и Натали Раанан из плена ХАМАСа.

Обновлено в 22:05. Добавлена информация о том, что власти Израиля подтвердили освобождение двух американок из плена.

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