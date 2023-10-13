«В этой войне не может быть победы»

В пятницу, 13 октября, Израиль призвал жителей сектора Газа эвакуироваться на юг в течение 24 часов. Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что эвакуация всего населения северной части Газы невозможна без серьезных гуманитарных последствий. А ХАМАС и вовсе обратился к жителям Газы, чтобы те не покидали свои дома. Как будет развиваться арабо-израильский конфликт в ближайшее время? Зачем Израиль так сильно бомбит Газу? «Холод» задал эти и другие вопросы арабисту, корреспондент газеты «Коммерсант», автору телеграм-канала «Фалафельная» Марианне Беленькой.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа эвакуироваться в течение 24 часов. По вашей оценке, это возможно?

— Речь идет не о выезде из всего сектора Газа, а именно о перемещениях внутри него. Израиль расширяет военную операцию и пытается по возможности минимизировать количество жертв среди мирного населения, поэтому предупреждает жителей Газы, чтобы они покинули свои дома.

Всего в секторе Газа живет чуть больше двух миллионов человек, а в районе, который Израиль требует эвакуировать, — примерно один миллион сто тысяч жителей. В пределах Газы за сутки переместиться можно, вопрос куда, учитывая плотность заселенности сектора.

А что-то может повлиять на ЦАХАЛ или на израильское правительство, чтобы это время увеличили?

— Нет. Очевидно, что решение уже принято. Я не знаю, какие именно у них планы: либо наземная операция, либо более масштабные удары с воздуха. Армия сейчас не называет цели, но очевидно, что через 24 часа что-то начнется.

Но ведь там все еще остаются в том числе израильские граждане, взятые в плен?

— Видимо, руководство Израиля приняло тяжелое для себя решение.

Такими массированными бомбардировками, которые ведет армия обороны Израиля последнюю неделю, и наземной операцией, если она будет, спираль насилия раскручивается еще сильнее. Получается, что Израиль участвует в умножении насилия?

— Не думаю, что это корректно поставленный вопрос. Идет война. Израиль только начинает полномасштабную военную операцию.

Есть мнение, что Израиль по сути повторяет то, что делает и говорит ХАМАС, например, такие слова, как «у нас не осталось другого выбора».

— На Израиль было совершено нападение. Если говорить про весь конфликт, который длится уже много лет, то ответственность лежит на обеих сторонах: в той или иной степени в разные отрезки времени была виновата и та, и другая сторона.

Но в данный момент Израиль отвечает на нападение со стороны ХАМАСа — на жесточайшее нападение за всю историю арабо-израильского конфликта. За один день погибло около 1300 человек — и это только цифра, которую мы сейчас знаем. Скорее всего, жертв еще больше. Любая адекватная страна, не только на Ближнем Востоке, но также и в Европе, Латинской Америке, да где угодно, реагирует на атаку на свою территорию и граждан ответными силовыми действиями. Других вариантов в этой ситуации нет.

Как вам кажется, что будет дальше?

— Не могу предсказать, как будут развиваться события дальше. Все войны рано или поздно прекращаются тотальной победой одной стороны и полной капитуляцией другой или же приостановкой боевых действий и переговорами. Мы понимаем, что боевые действия не смогут разрешить весь арабо-израильский конфликт. Но в какой-то степени Израиль не может сейчас поступать иначе.

Какие могут быть дальнейшие сценарии развития конфликта?

— Я не знаю. Но хорошего варианта решения проблемы нет ни у одной из сторон. Все варианты тяжелые и сложные. Придется выбирать из плохих. Можно говорить о том, что тот статус-кво, который был, сломан.

Может быть, это будет полная длительная оккупация Газы, может быть, только на короткое время. В любом случае в какой-то момент боевые действия будут прекращены. Но прямо сейчас правительство Израиля не может пойти на их прекращение, в том числе и потому, что это вызовет негодование израильского населения. Никто не знает, чем закончится война и что можно будет считать победой. Я думаю, что в этой войне в принципе не может быть победы.

А Израиль готов к длительной войне?

— Да, у Израиля есть на это ресурсы, в том числе, благодаря помощи, которую ему оказывают США и другие страны. Израиль оправился от первого шока, был проведен рекордный за десятилетия призыв резервистов. И сейчас Израиль готов пойти на жертвы, в том числе среди своих солдат, как бы это ни было тяжело, учитывая то, каким жестоким было нападение ХАМАСа 7 октября.

У каждого израильтянина есть родные и близкие, которые сейчас призваны в армию. Все хотят, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми. Никто не хочет воевать ради войны. Но израильтяне хотят положить конец ХАМАСу.

Возможно ли это?

— Можно уничтожить верхушку ХАМАСа, лидеров, инфраструктуру. Что вырастет на их месте, никто не знает, — многое зависит от того, как в дальнейшем поведет себя международное сообщество. Проблему это не решит. Но это создаст другой баланс сил и расклад в регионе на какой-то срок.

С террористическими группировкам зачастую трудно покончить, и есть разные сценарии: сценарий Чечни, сценарий Ирака, Сириии. В военной операции решается только одна из задач. Например, когда было освобождение территории Ирака и Сирии от боевиков, была разрушена инфраструктура и администрация «Исламского государства». Но на уровне отдельных группировок и небольших операций «Исламское государство» остается и сейчас. Локальной задачей, которую сейчас решает Израиль, может быть минимизация угрозы и возможного ущерба — по возможности, на длительный период.

А дальше нужно будет решать другую задачу — думать о том, что делать потом.