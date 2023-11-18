Более 400 человек привлекли к административной ответственности после антисемитского погрома в аэропорту Махачкалы, подсчитала «Медиазона».

Так, на 394 человек составили протоколы по статье о нарушении порядка проведения акций (20.2 КоАП). Из них 15 человек также привлекли к ответственности за мелкое хулиганство (20.1 КоАП), четырех — за нарушение требований досмотра в аэропорту (11.15.1 КоАП), а еще на троих составили протоколы за неповиновение полиции (19.3 КоАП).

Кроме того, еще 18 человек обвинили в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах (20.2.2 КоАП). Всего же, за нарушение различных «митинговых» статей к ответственности привлекли 412 человек, пишет издание.

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На этой неделе стало известно, что 27 участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы находятся в СИЗО. Всех их арестовали за участие в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК). При этом решение в отношении 17 из них уже утвердил Верховный суд Дагестана.

Вечером 29 октября несколько сотен человек ворвались в аэропорт Махачкалы. Участники беспорядков проверяли документы у прилетевших пассажиров, некоторые из них с палестинскими флагами в руках выбежали на летное поле и даже пытались проникнуть на борт одного из самолетов. Погромщики искали евреев, которые должны были прилететь в Дагестан рейсом из Тель-Авива.

Как выяснилось позже, во время столкновений участников погрома с силовиками пострадали по меньшей мере 20 человек. Ущерб аэропорту оценили в 285 миллионов рублей.

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