В СИЗО находятся уже 27 участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы. Столько жалоб на аресты обнаружила «Медиазона» в базе Верховного суда Дагестана.

Всех их ранее арестовали по статье об участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК). При этом решение в отношении 17 из них утвердил Верховный суд Дагестана.

На данный момент известны имена лишь двоих фигурантов дела. Одна из них — Патимат Шарутдинова, находясь в аэропорту, держала в руках флаг Палестины и скандировала лозунги. Второй арестованный — 52-летний сборщик мебели из села Манаскет Гаджи Иманмурзаев. Он, как пишет «Московский комсомолец», ходил по аэропорту с мегафоном в руках. Полицейские обвиняют его в организации беспорядков. Родные Иманмурзаева в это не верят, утверждая, что он якобы наоборот призывал погромщиков «ничего не ломать».

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Вечером 29 октября несколько сотен человек взяли штурмом в аэропорт Махачкалы. Они врывались в служебные помещения, проверяли документы у прилетевших пассажиров, выбежали на летное поле и даже пытались проникнуть на борт самолета. Участники беспорядков искали евреев, которые должны были прилететь туда рейсом из Тель-Авива.

Во время столкновений погромщиков с силовиками пострадали не менее 20 человек. Ущерб аэропорту оценили в 285 миллионов рублей.

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