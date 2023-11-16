По уголовному делу об антисемитском погроме в аэропорту Махачкалы арестованы 17 человек

По делу об антисемитском погроме в аэропорту Махачкалы арестованы 17 человек. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

Согласно базе данных суда, все 17 решений об аресте в рамках дела о массовых беспорядках (часть 1 статьи 212 УК) вынес Советский районный суд Махачкалы. Все они были обжалованы. Как сообщили в пресс-службе, на данный момент рассмотрены и отклонены девять жалоб.

Назвать имена арестованных там отказались, в то же время «Медиазона» отмечает, что известны личности как минимум двоих фигурантов. Так, ранее об аресте Патимат Шарутдиновой сообщала ее адвокат Аза Алиева. На видео, снятом в аэропорту, Шарутдинова держит в руках флаг Палестины и скандирует лозунги. Еще одним фигурантом этого дела, как писал «Московский комсомолец», является 52-летний сборщик мебели из села Манаскет Гаджи Иманмурзаев, который во время погрома ходил по аэропорту с мегафоном.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошел антисемитский погром. Несколько сотен человек взяли штурмом здание терминала, врывались в служебные помещения, вышли на летное поле, пытались проникнуть на борт самолета, а также проверяли документы у прибывших пассажиров. Погромщики, часть из которых несли с собой флаги Палестины, искали в аэропорту евреев, которые должны были прилететь туда рейсом из Израиля.

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Силовикам потребовалось несколько часов, чтобы восстановить контроль над аэропортом. В ходе столкновений погромщиков с полицией и Росгвардией пострадали не менее 20 человек, а зданию аэропорта был нанесен ущерб в 285 миллионов рублей. В какой-то момент силовики сами предложили погромщикам выбрать из своих рядов несколько человек, чтобы те проверили, есть ли в здании аэропорта евреи. Погромщики согласились и в присутствии полицейских проверяли паспорта у пассажиров.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о массовых беспорядках (статья 212 УК), а спустя неделю МВД отчиталось о задержании 11 фигурантов.

Кроме того, в отношении погромщиков были составлены десятки административных протоколов по статьям о нарушении правил проведения акции (статья 20.2 КоАП), мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП), неповиновении требованиям силовиков (статья 19.3 КоАП) и умышленном неисполнении требований транспортной безопасности (статья 11.15.1 КоАП). При этом по большинству из них суды назначили наказания в виде нескольких десятков часов обязательных работ или нескольких дней административного ареста.

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