Судья закрыла процесс по делу художницы Саши Скочиленко для слушателей из-за громких аплодисментов

Судья Василеостровского районного суда Петербурга Оксана Демяшева перенесла очередное заседание по делу о военных «фейках» против художницы Саши Скочиленко, пожаловавшись на то, что слушатели «слишком сильно хлопали». Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда. Заседание перенесено на 14 ноября, на нем запрещено присутствовать слушателям.

Как сообщают журналисты, слушатели на заседании начали хлопать после выступления адвоката Яны Неповинновой, которая сказала, что дело Скочиленко о ценниках «еще пару лет назад казалось бы дикостью».

Демяшева пыталась перекричать овации в зале словами «Мы не в цирке!». Затем она попросила судебных приставов вывести из зала всех, кто «слишком сильно хлопал». Адвокат Юрий Новолодский и сами слушатели пытались возражать, тогда сама Демяшева вышла из зала, пообещав вернуться, когда хлопающие люди покинут помещение.

В итоге приставы уговорили выйти из зала шестерых слушателей. Демяшева вернулась и, увидев, что большинство слушателей все еще на своих местах, заявила, что не продолжит процесс, пока все не выйдут, и снова покинула зал. Вернувшись во второй раз, Демяшева перенесла заседание.

8 ноября обвинение запросило Скочиленко восемь лет колонии. Поводом для возбуждения против нее уголовного дела по статье о распространении «фейков» о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) стала антивоенная акция художницы в супермаркете «Перекресток». Там Скочиленко заменила ценники на наклейки с информацией о числе погибших на войне в Украине и призывами остановить боевые действия. По версии следствия, она действовала с целью пропаганды негативной оценки «специальной военной операции».

С апреля 2022 года Скочиленко находится в СИЗО. Как отмечает «Медиазона», за это время на нее неоднократно оказывали давление. Так, в ее камере чаще чем в других проводят обыски. Ей также не передают специальное питание, назначенное врачами из-за целиакии. Кроме того, ее часто возили на заседания на целый день, из-за чего у нее не оставалось времени на прием пищи.

Помимо целиакии, у Скочиленко диагностировали кисту в правом яичнике, ПТСР и порок сердца. Несмотря на это, к материалам дела приобщили справку из СИЗО, в которой говорится, что подсудимая «этапом следовать может».

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