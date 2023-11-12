Израиль открыл коридоры для эвакуации мирных граждан из больниц на севере Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла коридоры для эвакуации мирных граждан из больниц Шифа, Рантиси и Насера, расположенных на севере сектора Газа.

ЦАХАЛ также опубликовал аудиозапись разговора с одним из сотрудников госпиталя Шифа. На ней офицер израильской армии говорит, что улица с восточной стороны от больницы свободна. Он также уточняет, что по ней могут проехать машины скорой помощи.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус написал, что связь с координатором в больнице Шифа потеряна. По его словам, госпиталь окружен танками, а тех, кто пытался бежать из больницы, якобы расстреливали.

Накануне представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в ходе брифинга заявил, что сотрудники Шифы попросили израильских военных эвакуировать из больницы детей. «Мы напрямую и регулярно общаемся с персоналом больницы. Сотрудники Шифы попросили, чтобы завтра мы помогли малышам педиатрического отделения попасть в более безопасную больницу. Мы окажем необходимую помощь»,— приводит его слова издание The Times of Israel.

В то же время 11 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ завершил окружение Газы. «ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа. У террористов не осталось безопасного места, чтобы спрятаться. Мы уничтожим ХАМАС и спасем наших заложников», — сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что израильские военные будут оставаться в секторе Газа столько, сколько потребуется для демилитаризации ХАМАСа. Кроме того, он сказал, что выступает против передачи власти в анклаве Палестинской национальной администрации, которую возглавляет Махмуд Аббас, так как он не осудил нападение боевиков ХАМАСа на Израиль.

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