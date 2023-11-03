Установлены личности более 20 участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы 

Следственный комитет установил личности более 20 частников антисемитских погромов в аэропорту Махачкалы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

«К настоящему моменту установлены личности более 20 подозреваемых — активных участников массовых беспорядков. По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни миллионов рублей», — сообщили в СК, добавив, что точная сумма ущерба станет известна после проведения необходимых экспертиз.

По последним данным, суд привлек к ответственности в общей сложности 17 участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы. Из них 15 назначили административный арест.

Вечером 29 октября сотни человек взяли штурмом аэропорт Махачкалы. Они искали граждан Израиля, которые якобы должны были прилететь в республику рейсом из Тель-Авива. Участники беспорядков выбежали на летное поле, парализовав работу аэропорта. Они кидали камни в полицейских, пытались забраться в один из самолетов, а также остановили автобус с пассажирами и проверяли у них паспорта.

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