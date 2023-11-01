В Дагестане административный арест назначили еще восьми участникам беспорядков в аэропорту

В Дагестане суд привлек к ответственности в общей сложности 17 участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы, 15 назначили административный арест.

ТАСС со ссылкой на Верховный суд Дагестана сообщает, что восьмерых человек арестовали на восемь суток, двоим назначили 60 часов обязательных работ. Им вменили часть 6.1 статьи 20.2 КоАП, участие в несанкционированной акции, повлекшей создание помех транспортной инфраструктуре.

Накануне сообщалось о семи арестованных, им вменили в вину мелкое хулиганство. По последним данным, в общей сложности силовики задержали 83 человека, которых подозревают в участии в погромах.

Сотни человек взяли штурмом аэропорт Махачкалы вечером 29 октября. Они искали граждан Израиля, которые якобы должны были прилететь в республику рейсом из Тель-Авива. Десятки человек выбежали на летное поле. Они кидали камни в полицейских, пытались забраться в один из самолетов, а также остановили автобус с пассажирами и проверяли у них паспорта.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.