Сын Евгения Пригожина возглавил подразделение Росгвардии, в которое вошла ЧВК Вагнера

Сын погибшего Евгения Пригожина Павел возглавил подразделение Росгвардии, в которое вошла ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил пермский портал 59.ru.

Представитель пермского отделения ЧВК Вагнера рассказал журналистам, что компания возобновила набор наемников. «У нас все осталось по-прежнему — атрибутика, символика. Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в том числе уже входил в состав ЧВК. Единственное отличие — берем только людей с гражданки, не из мест лишения свободы», — сказал он. Этот же собеседник издания сообщил, что ЧВК Вагнера вошла в состав Росгвардии и стала ее подразделением, которым теперь руководит Павел Пригожин.

О возобновлении набора в ЧВК Вагнера также сообщили представители ее новосибирского отделения. «2–3 дня как уже заключаются контракты. Заключаем не с Минобороны, а с Росгвардией, пока судимых, больных не берут», — сказал источник издания Ngs.ru.

Ранее издание «Военное обозрение» сообщило, что в ЧВК Вагнера начали снова набирать добровольцев в возрасте от 20 до 55 лет. В компанию не принимают людей с непогашенной судимостью и тех, кто находится в розыске. «Все сотрудники "Вагнера" заключают дополнительный контракт с Росгвардией, вся структура "Вагнера", порядок работы, командиры и т.д. остаются прежними, никаких изменений не будет», — писало издание. Прежней осталась и зарплата: 80 тысяч рублей за нахождение в лагере для обучения, 170 тысяч за длительную командировку с невысокой вероятностью боевых действий и 240 тысяч за участие в боевых действиях. «Все обеспечение, лечение и реабилитация как у Росгвардии», — говорилось в публикации.

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ЧВК Вагнера приостановила набор наемников в конце июля. В сентябре издание «Важные истории» выяснило, что бывших вагнеровцев, завербованных из колоний, начали принимать на службу в структуры Росгвардии.

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