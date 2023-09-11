Как минимум с начала августа структуры Росгвардии начали нанимать бывших наемников ЧВК Вагнера из числа помилованных заключенных, выяснили «Важные истории». Журналисты обнаружили соответствующие сообщения в закрытых чатах родственников вагнеровцев.

Несколько родственниц бывших заключенных, с которыми поговорило издание, рассказали, что из колоний их близкие завербовались в ЧВК Вагнера, после чего их пригласили служить в Росгвардию. При этом проверку удалось пройти не всем. Одна из женщин сообщила журналистам, что ее родственник смог попасть в Росгвардию только потому, что отбывал в колонии срок по нетяжкой статье.

Она рассказала, что бывший наемник ЧВК Вагнера прошел стандартную проверку службы безопасности, предоставил бумаги, которые ему по окончании контракта выдали в ЧВК, а также документ о помиловании. В Росгвардии также запросили справку о наличии судимости и отправили запрос в колонию, где мужчина отбывал наказание. Затем информацию передали в ФСБ, проверка заняла неделю.

Корреспондент «Важных историй» под видом бывшего наемника ЧВК Вагнера позвонил в несколько подразделений Росгвардии. Во 2-м батальоне московской Росгвардии ему ответили, что у него есть шанс попасть на службу даже без опыта в регулярной армии, но все зависит от «характера совершенного преступления» и того, как давно человек попал в заключение. Корреспондент рассказал о «наркотической» статье (228 УК), на что ему ответили, что с такой судимостью его взять на службу не смогут.

Представившись бывшим наемником ЧВК Вагнера, который был осужден за кражу (статья 158 УК), корреспондент издания позвонил в Росгвардию в Ростове-на-Дону. В отделе кадров ему предложили подписать контракт в качестве военнослужащего войск Национальной гвардии и отправиться охранять стратегические объекты в аннексированной Донецкой области. Сотрудница ведомства уточнила, что на военную службу в самой ростовской Росгвардии бывшие заключенные устроиться не смогут. В то же время она допустила, что это возможно со снятой судимостью по статье 228 УК, но только с одобрения руководства.

Ранее в чате родственников вагнеровцев появилось сообщение, что ЧВК приостанавливает вербовку наемников. После гибели Евгения Пригожина Bloomberg писал, что контроль над деятельностью компании в Африке и на Ближнем Востоке перейдет под контроль Минобороны.

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