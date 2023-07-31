ЧВК Вагнера приостановила набор наемников 

Евгений Пригожин заявил, что приостанавливает набор наемников в ряды ЧВК Вагнера и «определяется со следующими задачами, которые будут совершаться во имя величия России». Соответствующее аудиосообщение опубликовал телеграм-канал «оркестр Вагнера».

«Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор. Однако будем крайне благодарны вам, если вы будете находиться с нами на связи и, как только родине потребуется создавать новую группу, которая сумеет защищать интересы нашей страны, мы безусловно займемся набором», — сказал Пригожин.

По его словам, наемники «продолжают свою деятельность в Африке», а также в подготовительных центрах в Беларуси. При этом Пригожин сообщил, что многие бойцы ЧВК сейчас находятся в отпуске.

«Ни я, ни совет командиров не ставили никаких ограничений о переходе наших бывших боевых товарищей и нынешних в другие силовые структуры РФ. К сожалению, немногие согласились перейти из ЧВК Вагнера. Долгие годы тяжелой работы, долгие годы войны плечом к плечу со своими боевыми товарищами сделали нас одним коллективом и поэтому наши боевые товарищи стремятся вернуться в ЧВК Вагнера», — добавил Пригожин.

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