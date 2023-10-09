Миллиардер Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль, сообщает РБК со ссылкой на источник из окружения бизнесмена. Собеседник издания уточнил, что сейчас Фридман находится в Москве.

Эту информацию РБК подтвердили в «Альфа-групп». Там отметили, что теперь Фридман «планирует посещать Россию регулярно».

Евросоюз, Великобритания, Канада и другие страны ввели персональные санкции против совладельца «Альфа-групп» Фридмана после начала войны в Украине. Несмотря на это, он продолжал жить в Лондоне, где ему разрешено было тратить до 2000 фунтов в месяц. Британское агентство по борьбе с преступностью вело против Фридмана расследование по делу об обходе санкций, однако оно было прекращено в сентябре 2023-го. Тогда же в интервью The Times бизнесмен пожаловался, что последний год чувствовал себя «униженным и незащищенным» в Великобритании.

Ранее он рассказывал, что у него есть паспорт Израиля, но нет жилья в этой стране и доступа к средствам, чтобы его купить. «Я здесь пленник», — говорил Фридман про свою жизнь в Лондоне.

The Wall Street Journal писала, что Фридман предлагал перевести один миллиард долларов на помощь Украине в обмен на снятие с него европейских санкций. Соратники Алексея Навального Леонид Волков и Владимир Арашуков подписывали письма европейским властям с просьбой снять санкции с бизнесмена.

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