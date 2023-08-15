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«Я считаю Латвию своим домом»: Петр Авен прокомментировал угрозу лишения его латвийского гражданства

13:32 • 15.08.2023

Российский бизнесмен, совладелец «Альфа-групп» Петр Авен прокомментировал процесс рассмотрения вопроса о лишении его латвийского гражданства. Сейчас соответствующие процедуры по этому поводу проводит латвийское Бюро по защите конституции. Авен передал свое заявление по этому поводу телеканалу TV3 Ziņas.

Он отметил, что живет в Латвии больше года и является ее налоговым резидентом. По словам Авена, он уволился со всех должностей в компаниях группы «Альфа» с марта 2022 года и теперь ждет разрешения властей Кипра о завершении процесса продажи своего российского бизнеса. 

«Моя семья исторически связана с Латвией, и я считаю ее своим домом. На Яунпиебалгском кладбище похоронены мои родственники начиная с XVIII века. В отреставрированной мною церкви есть записи обо всех моих предках того же времени. Мой сын также гражданин Латвии, учится в школе и с гордостью носит латвийскую символику своего спортивного клуба», — написал предприниматель. 

Он заявил, что не предпринимал никаких действий, которые могли бы аннулировать его латвийское гражданство. «Если эта процедура будет инициирована, я намерен использовать все законные средства для защиты своих прав», — сказал он. По данным TV3 Ziņas, помимо латвийского и российского гражданства у Петра Авена есть паспорт Люксембурга. 

В начале августа США ввели санкции против Авена и других совладельцев «Альфа-групп» — Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева — из-за войны в Украине. Ранее Авен также попал в санкционные списки Великобритании и Евросоюза

В марте 2023 года стало известно, что несколько руководителей ФБК — Леонид Волков и Владимир Ашурков — подписали письмо главе Европейской дипломатии Жозепу Боррелю с просьбой снять европейские санкции с Авена и его коллег по «Альфа-групп». Волков назвал это своей «большой политической ошибкой» и взял паузу в работе в ФБК, однако затем вернулся в качестве начальника штаба Навального. Главой ФБК вместо него стала Мария Певчих. 

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