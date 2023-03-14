Письмо с просьбой снять европейские санкции с миллиардера Михаила Фридмана подписал еще один руководитель ФБК

Обращение к европейским властям с просьбой снять санкции с миллиардера Михаила Фридмана подписал не только Леонид Волков, но и исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на текст обращения, с которым ознакомилась газета.

Как пишет издание, Ашурков подписал обращение в поддержку руководства «Альфа-Групп» в апреле 2022 года. Сам он от комментариев отказался.

До работы с командой Навального Владимир Ашурков с 2006 по 2012 год занимал должность директора по управлению и контролю активами управляющей компании консорциума «Альфа-Групп», а также был членом наблюдательного совета компании.

Кроме того, два источника издания утверждают, что письма в поддержку Фридмана подписывал политик Илья Яшин. По данным газеты, одно обращение он написал «за несколько минут до ареста» по делу о «фейках» про российскую армию, а второе — в начале февраля уже из СИЗО.

В последнем письме, которое написано от руки, Яшин отмечает, что Фридман «частный бизнесмен, который, конечно, взаимодействовал с госаппаратом, но при этом никак не скомпрометировал себя участием в политических проектах нынешней российской власти». Возможную отмену санкций Яшин назвал «справедливым и разумным решением».

9 марта Леонид Волков признал, что тайно от соратников просил европейские власти вывести из-под санкций ЕС основного акционера «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнера Петра Авена. Тогда он назвал это письмо «большой политической ошибкой» и заявил, что приостанавливает свою деятельность на посту председателя правления международного ФБК.

Источник: Financial Times

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