Поддержать
Новости

Письмо с просьбой снять европейские санкции с миллиардера Михаила Фридмана подписал еще один руководитель ФБК

11:42 • 14.03.2023

Обращение к европейским властям с просьбой снять санкции с миллиардера Михаила Фридмана подписал не только Леонид Волков, но и исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на текст обращения, с которым ознакомилась газета. 

Как пишет издание, Ашурков подписал обращение в поддержку руководства «Альфа-Групп» в апреле 2022 года. Сам он от комментариев отказался. 

До работы с командой Навального Владимир Ашурков с 2006 по 2012 год занимал должность директора по управлению и контролю активами управляющей компании консорциума «Альфа-Групп», а также был членом наблюдательного совета компании. 

Кроме того, два источника издания утверждают, что письма в поддержку Фридмана подписывал политик Илья Яшин. По данным газеты, одно обращение он написал «за несколько минут до ареста» по делу о «фейках» про российскую армию, а второе — в начале февраля уже из СИЗО.

В последнем письме, которое написано от руки, Яшин отмечает, что Фридман «частный бизнесмен, который, конечно, взаимодействовал с госаппаратом, но при этом никак не скомпрометировал себя участием в политических проектах нынешней российской власти». Возможную отмену санкций Яшин назвал «справедливым и разумным решением». 

9 марта Леонид Волков признал, что тайно от соратников просил европейские власти вывести из-под санкций ЕС основного акционера «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнера Петра Авена. Тогда он назвал это письмо «большой политической ошибкой» и заявил, что приостанавливает свою деятельность на посту председателя правления международного ФБК. 

Источник: Financial Times

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»