Российский миллиардер Михаил Фридман рассказал изданию The Times об обысках, которые прошли в его особняке в Лондоне в декабре 2022 года. Следственные действия проводились в рамках расследования дела об отмывании денег, лжесвидетельстве и сговоре с целью обхода санкций, по которому Фридман проходил подозреваемым. 15 сентября 2023 года обвинения с него были сняты.

Миллиардер рассказал журналистам, что в 7:30 утра 1 декабря 2022 года его «потревожили крики, вой сирен и десятки вооруженных полицейских в масках, которые ворвались в его дом». Он назвал тактику Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) «неоправданной и бессмысленной».

«Когда на меня надели наручники и прочитали текст ордера, я не поверил своим ушам. Из-за этого совершенно простого дела 51 полицейский в масках и десяток машин провели целую спецоперацию, заблокировав весь квартал», — пожаловался Фридман.

Бизнесмен до сих пор опасается, что у кого-то из полиции или NCA может возникнуть желание «поставить этого высокомерного российского олигарха на место». «Кажется, быть богатым русским, без исключения, считается преступлением», — сказал он.

«Я не совершил ни одного правонарушения и никогда не нарушал законодательство, в том числе налоговое, ни в одной стране мира. Оправданы ли затраты налогоплательщиков на месяцы расследования? Самым неприятным было то, что я почувствовал себя униженным и незащищенным в стране, которая по праву гордится защитой прав и свобод своих граждан», — заявил Фридман.

«Одним из важных преимуществ жизни в Лондоне было комфортное ощущение спокойствия и стабильности. К сожалению, сейчас это чувство утеряно», — пожаловался он. В разговоре с The Times Фридман также назвал санкции, введеные против него и его партнеров, «несправедливыми и неоправданными». «Мы никогда не были вовлечены в российскую политику и открыто заявляли об этом, занимаясь исключительно частным бизнесом, как и десятки крупных западных компаний в России», — сказал он.

15 сентября NCA сняло обвинения с Фридмана и признало, что обыски в его лондонском особняке были незаконными. The Times пишет, что теперь британские власти должны будут выплатить ему компенсацию.

В 2022 году Михаил Фридман попал под персональные санкции Евросоюза, Великобритании, Канады и других стран. Несмотря на это, он остался жить в Лондоне. Ему разрешено расходовать около 2000 фунтов в месяц. В декабре 2022-го Фридман подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить попадание в санкционные списки.

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