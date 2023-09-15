Мировой судья Луис Франсиско де Хорхе запретил бывшему президенту Королевской федерации футбола Испании Луису Рубиалесу приближаться к футболистке Дженнифер Эрмосо ближе, чем на 200 метров. Такое ограничение введено на время расследования дела о сексуализированном насилии со стороны Рубиалеса, сообщает El Pais.

15 сентября в Национальном суде Испании Рубиалеса допросили в качестве ответчика, заседание длилось 45 минут. El Pais пишет, что в ходе допроса Рубиалес настаивал, что поцелуй между ним и футболисткой Эрмосо произошел по обоюдному согласию. Прокуратура и адвокаты Эрмосо утверждали обратное и просили суд запретить Рубиалесу приближаться к футболистке ближе, чем на 500 метров, а также обязать его являться в суд каждые две недели. Последнюю просьбу судья отклонил.

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В конце августа женская футбольная сборная Испании впервые в истории выиграла Чемпионат мира. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Позже она заявила, что не давала своего согласия на поцелуй. Прокуратура Мадрида возбудила уголовное дело о сексуализированном насилии. Сам Рубиалес сначала отказался покидать свою должность, но затем все-таки подал в отставку.

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